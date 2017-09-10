Яхта из России задержана северокорейскими пограничниками

Пограничники КНДР задержали яхту «Надежда» из Приморья, когда судно направлялось из Владивостока на международную регату.
Об этом ТАСС сообщили в яхт-клубе «Семь футов». Экипаж «Надежды» рассказал, что после задержания яхта с двумя северокорейцами на борту движется в сторону КНДР.
Это не первый случай захвата российских яхт бдительными северокорейцами. В июне пограничники задержали в Японском море судно Katalexa, которое перегоняли с Тайваня во Владивосток. Позднее выяснилось, что яхту задержали по недоразумению.
А в мае прошлого года произошел инцидент со спортивной яхтой «Элфин», которая возвращалась из Пусана с международной регаты. Судно принудительно отбуксировали в северокорейский порт Кимчхэк.
Это не первый случай захвата российских яхт бдительными северокорейцами. В июне пограничники задержали в Японском море судно Katalexa, которое перегоняли с Тайваня во Владивосток. Позднее выяснилось, что яхту задержали по недоразумению.
А в мае прошлого года произошел инцидент со спортивной яхтой «Элфин», которая возвращалась из Пусана с международной регаты. Судно принудительно отбуксировали в северокорейский порт Кимчхэк.
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