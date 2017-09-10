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  • 10.09, 07:33

    Яхта из России задержана северокорейскими пограничниками

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    • Фото: Reuters © 2017, Aly Song
    Яхта из России задержана северокорейскими пограничниками

    Яхта из России задержана северокорейскими пограничниками

    Яхта из России задержана северокорейскими пограничниками
  • Фото: Reuters © 2017, Aly Song

    • Пограничники КНДР задержали яхту «Надежда» из Приморья, когда судно направлялось из Владивостока на международную регату.

    Об этом ТАСС сообщили в яхт-клубе «Семь футов». Экипаж «Надежды» рассказал, что после задержания яхта с двумя северокорейцами на борту движется в сторону КНДР.

    Это не первый случай захвата российских яхт бдительными северокорейцами. В июне пограничники задержали в Японском море судно Katalexa, которое перегоняли с Тайваня во Владивосток. Позднее выяснилось, что яхту задержали по недоразумению.

    А в мае прошлого года произошел инцидент со спортивной яхтой «Элфин», которая возвращалась из Пусана с международной регаты. Судно принудительно отбуксировали в северокорейский порт Кимчхэк.

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