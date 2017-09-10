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  • 10.09, 07:33

    Иран заподозрили в тайной помощи ядерной программе КНДР

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    Иран заподозрили в тайной помощи ядерной программе КНДР

    Иран заподозрили в тайной помощи ядерной программе КНДР

    Великобритания подозревает, что Северная Корея обязана своими последними достижениями в развитии ядерного оружия Ирану.

    По данным газеты The Telegraph, сейчас британский МИД ищет следы помощи «настоящих и бывших ядерных держав» ядерной программе КНДР. Лондон полагает, что северокорейская наука вряд ли могла самостоятельно достичь таких успехов.

    Об этом ранее заявлял и глава ведомства Борис Джонсон, передает РИА Новости.

    Борис Джонсон, глава МИД Великобритании: «В настоящий момент идет расследование обстоятельств того, как этой стране удалось совершить такой скачок в технологическом плане. Мы проверяем, не сыграла ли роль какая-нибудь нынешняя или бывшая ядерная держава, будь то преднамеренно или нет».

    КНДР за последние месяцы провела ряд запусков баллистических ракет, а в начале сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы. Международное сообщество резко отреагировало на это событие. В понедельник США вынесут на голосование СБ ООН проект резолюции по ужесточению санкций против КНДР.

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