Иран заподозрили в тайной помощи ядерной программе КНДР

Великобритания подозревает, что Северная Корея обязана своими последними достижениями в развитии ядерного оружия Ирану.
По данным газеты The Telegraph, сейчас британский МИД ищет следы помощи «настоящих и бывших ядерных держав» ядерной программе КНДР. Лондон полагает, что северокорейская наука вряд ли могла самостоятельно достичь таких успехов.
Об этом ранее заявлял и глава ведомства Борис Джонсон, передает РИА Новости.
Борис Джонсон, глава МИД Великобритании: «В настоящий момент идет расследование обстоятельств того, как этой стране удалось совершить такой скачок в технологическом плане. Мы проверяем, не сыграла ли роль какая-нибудь нынешняя или бывшая ядерная держава, будь то преднамеренно или нет».
КНДР за последние месяцы провела ряд запусков баллистических ракет, а в начале сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы. Международное сообщество резко отреагировало на это событие. В понедельник США вынесут на голосование СБ ООН проект резолюции по ужесточению санкций против КНДР.
Об этом ранее заявлял и глава ведомства Борис Джонсон, передает РИА Новости.
Борис Джонсон, глава МИД Великобритании: «В настоящий момент идет расследование обстоятельств того, как этой стране удалось совершить такой скачок в технологическом плане. Мы проверяем, не сыграла ли роль какая-нибудь нынешняя или бывшая ядерная держава, будь то преднамеренно или нет».
КНДР за последние месяцы провела ряд запусков баллистических ракет, а в начале сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы. Международное сообщество резко отреагировало на это событие. В понедельник США вынесут на голосование СБ ООН проект резолюции по ужесточению санкций против КНДР.
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