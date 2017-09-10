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  • 10.09, 03:00
    Клещ-убийца сбежал от ученых в Японии. Япония, болезни, клещи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКлещ-убийца сбежал от ученых в Японии

    Клещ-убийца сбежал от ученых в Японии

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    <nobr>Клещ-убийца</nobr> сбежал от ученых в Японии

    Клещ-убийца сбежал от ученых в Японии

    <nobr>Клещ-убийца</nobr> сбежал от ученых в Японии

      В Японии смертельно опасный клещ сбежал от ученых на пресс-конференции.

      Инцидент произошел в префектуре Миядзаки. Ученые показывали клеща — переносчика буньявируса журналистам. Когда один из специалистов для наглядности решил подцепить клеща пинцетом, тот исчез.

      Поиски клеща в помещении не увенчались успехом, передает РИА Новости.

      В Миядзаки от укусов клеща пострадали несколько человек, один из них скончался. Беглец является переносчиком заболевания, вызывающего острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом. Оно сильно ослабляет иммунитет и приводит к серьезным нарушениям в работе внутренних органов.

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