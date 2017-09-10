Клещ-убийца сбежал от ученых в Японии

В Японии смертельно опасный клещ сбежал от ученых на
пресс-конференции.
Инцидент произошел в префектуре Миядзаки. Ученые показывали клеща — переносчика буньявируса журналистам. Когда один из специалистов для наглядности решил подцепить клеща пинцетом, тот исчез.
Поиски клеща в помещении не увенчались успехом, передает РИА Новости.
В Миядзаки от укусов клеща пострадали несколько человек, один из них скончался. Беглец является переносчиком заболевания, вызывающего острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом. Оно сильно ослабляет иммунитет и приводит к серьезным нарушениям в работе внутренних органов.
Поиски клеща в помещении не увенчались успехом, передает РИА Новости.
В Миядзаки от укусов клеща пострадали несколько человек, один из них скончался. Беглец является переносчиком заболевания, вызывающего острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом. Оно сильно ослабляет иммунитет и приводит к серьезным нарушениям в работе внутренних органов.
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