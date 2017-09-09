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  • 09.09, 23:58

    Десятки тысяч противников Brexit вышли на улицы Лондона

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    Десятки тысяч противников Brexit вышли на улицы Лондона

    Десятки тысяч противников Brexit вышли на улицы Лондона

    В субботу в Лондоне состоялась массовая акция протеста против выхода Великобритании из ЕС. По данным организаторов, в ней приняли участие не менее 50 тысяч активистов.

    Демонстранты прошествовали по правительственной улице Уайтхолл мимо ворот премьерской резиденции в сторону Парламентской площади. В руках они несли флаги ЕС и стран Евросюза, а также плакаты с надписями «Выход из Brexit», «Европа едина».

    Звездой шествия стала кукла королевы Елизаветы Второй, на которой была надета шляпка синего цвета с желтыми звездами — символ ЕС. В руках у куклы был плакат «Посмотрите, о чем говорит моя шляпа», передает РИА Новости.




    Демонстрация и митинг проводились в преддверии назначенного на понедельник голосования в Палате общин по вопросу об одобрении законопроекта об отмене на территории Великобритании общеевропейского законодательства. Документ также называют «биллем об отмене» или «биллем о Brexit», отмечает ТАСС.

    Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

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