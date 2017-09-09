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  • 09.09, 23:58

    Более 6,5 млн человек пришли на празднование Дня города в Москве

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина
    Более 6,5 млн человек пришли на празднование Дня города в Москве

    Более 6,5 млн человек пришли на празднование Дня города в Москве

    Более 6,5 млн человек пришли на празднование Дня города в Москве
  • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина

    • Праздничные мероприятия в честь Дня города в Москве в субботу посетили 6,5 млн человек, еще около 400 тысяч пришли после окончания праздника.

    Об этом РИА Новости сообщил руководитель департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников. По его словам, празднование в столице обошлось без происшествий.

    Владимир Черников, руководитель департамента региональной безопасности: «Круглосуточно работают и метро, и МЦК для того, чтобы москвичам было комфортно добираться в любую точку города. Оперативный штаб в городе продолжает работать по поручению мэра Москвы, работаем в круглосуточном режиме и без перерывов. Безопасность в городе обеспечивают сотрудники ГУВД, Росгвардии, МЧС».

    смотретьДень города запомнится москвичам и туристам множеством сюрпризов
    День города запомнится москвичам и туристам множеством сюрпризов
    Москва в эти дни отмечает 870-летие. В честь этого по всему городу 9 и 10 сентября проходят праздничные мероприятия.
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