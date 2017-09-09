На юге Испании из-за лесного пожара эвакуированы около 500 человек

Около 500 человек эвакуированы
из-за крупного лесного пожара в автономном сообществе Андалусия на юге Испании.
Как сообщила региональный министр юстиции Роса Агилар, эвакуация является превентивной мерой.
Местное ведомство по чрезвычайным ситуациям отмечает, что пожар начался в четверг в населенном пункте Ла-Гранада-де-Рио-Тинто. В мероприятиях по тушению возгорания задействованы 350 человек, передает РИА Новости.
Местное ведомство по чрезвычайным ситуациям отмечает, что пожар начался в четверг в населенном пункте Ла-Гранада-де-Рио-Тинто. В мероприятиях по тушению возгорания задействованы 350 человек, передает РИА Новости.
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