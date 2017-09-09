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  • 09.09, 22:28

    На юге Испании из-за лесного пожара эвакуированы около 500 человек

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    На юге Испании из-за лесного пожара эвакуированы около 500 человек

    На юге Испании <nobr>из-за</nobr> лесного пожара эвакуированы около 500 человек

    Около 500 человек эвакуированы из-за крупного лесного пожара в автономном сообществе Андалусия на юге Испании.

    Как сообщила региональный министр юстиции Роса Агилар, эвакуация является превентивной мерой.

    Местное ведомство по чрезвычайным ситуациям отмечает, что пожар начался в четверг в населенном пункте Ла-Гранада-де-Рио-Тинто. В мероприятиях по тушению возгорания задействованы 350 человек, передает РИА Новости.

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