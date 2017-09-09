Ты супер! Танцы
ТВ-Эфир
Ты супер! Танцы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.09, 22:28

    На кинофестивале в Венеции раздали призы

    комментировать
    На кинофестивале в Венеции раздали призы

    На кинофестивале в Венеции раздали призы

    На кинофестивале в Венеции раздали призы
  • Фото: Associated Press © 2017, Domenico Stinellis

    • Стали известны лауреаты 74-го Венецианского кинофестиваля. Главный приз — «золотой лев» — достался фильму Гильермо дель Торо «Форма воды».

    Картина рассказывает о судьбе немой женщины, влюбленной в человека-амфибию, ставшего результатом научных опытов, на фоне холодной войны между СССР и США. Это блестящая пародия на голливудские штампы 60-х годов: в ней есть и отрывки из мюзиклов, и карикатурные русские шпионы, отмечает ТАСС. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо широко известен по фильмам «Лабиринт фавна», «Хеллбой» и «Багровый пик».


    Главный приз жюри ушел израильтянину Самуэлю Маозу за «Фокстрот». Француз Ксавье Легран с фильмом «Заточение» получил «серебряного льва» за режиссуру.

    Кубок Вольпи, который вручают актерам, достался британке Шарлотте Рэмплинг («Ханна») и ливанцу Камелу Эль Баша («Оскорбление»).


    Награду за лучший сценарий получил прославленный ирландский драматург Мартин МакДона («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»).

    Жюри Венецианского кинофестиваля в это году возглавила американская актриса Аннет Беннинг.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru