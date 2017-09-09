На кинофестивале в Венеции раздали призы

Стали известны лауреаты
74-го Венецианского кинофестиваля. Главный приз — «золотой лев» — достался фильму Гильермо дель Торо «Форма воды».
Картина рассказывает о судьбе немой женщины, влюбленной в человека-амфибию, ставшего результатом научных опытов, на фоне холодной войны между СССР и США. Это блестящая пародия на голливудские штампы 60-х годов: в ней есть и отрывки из мюзиклов, и карикатурные русские шпионы, отмечает ТАСС. Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо широко известен по фильмам «Лабиринт фавна», «Хеллбой» и «Багровый пик».
Главный приз жюри ушел израильтянину Самуэлю Маозу за «Фокстрот». Француз Ксавье Легран с фильмом «Заточение» получил «серебряного льва» за режиссуру.
Кубок Вольпи, который вручают актерам, достался британке Шарлотте Рэмплинг («Ханна») и ливанцу Камелу Эль Баша («Оскорбление»).
Награду за лучший сценарий получил прославленный ирландский драматург Мартин МакДона («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»).
Жюри Венецианского кинофестиваля в это году возглавила американская актриса Аннет Беннинг.
#BiennaleCinema2017#Venezia74 #LeonedOro #MigliorFilm a THE SHAPE OF WATER Guillermo del Toro pic.twitter.com/HmIpKOSpHD— Biennale di Venezia (@la_Biennale) 9 сентября 2017 г.
Главный приз жюри ушел израильтянину Самуэлю Маозу за «Фокстрот». Француз Ксавье Легран с фильмом «Заточение» получил «серебряного льва» за режиссуру.
Кубок Вольпи, который вручают актерам, достался британке Шарлотте Рэмплинг («Ханна») и ливанцу Камелу Эль Баша («Оскорбление»).
#BiennaleCinema2017#Venezia74 #CoppaVolpi #MigliorAttrice CHARLOTTE RAMPLING in Hannah pic.twitter.com/81LkARy89F— Biennale di Venezia (@la_Biennale) 9 сентября 2017 г.
Награду за лучший сценарий получил прославленный ирландский драматург Мартин МакДона («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»).
Жюри Венецианского кинофестиваля в это году возглавила американская актриса Аннет Беннинг.
#BiennaleCinema2017#Venezia74 #MigliorSceneggiatura MARTIN MCDONAGH Three Billboards pic.twitter.com/1CqOtCRyH6— Biennale di Venezia (@la_Biennale) 9 сентября 2017 г.
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