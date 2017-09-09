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  • 09.09, 22:28

    Россия испытала боевую машину «Терминатор» в Сирии

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Сергей Мамонтов
    Россия испытала боевую машину «Терминатор» в Сирии

    Россия испытала боевую машину «Терминатор» в Сирии

    Россия испытала боевую машину «Терминатор» в Сирии
  • Фото: РИА Новости, Сергей Мамонтов

    • Боевая машина поддержки танков «Терминатор» участвовала в боях на территории Сирии против террористов.

    Гендиректор, главный конструктор «Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов рассказал, что БМПТ «Терминатор» испытали в САР при столкновениях с боевиками запрещенной в РФ группировки ИГИЛ, сообщает сайт Вести.Ru.

    Андрей Терликов: «БМПТ была опробована в боевых условиях в Сирии, не было оснований транспортировать ее туда для участия в парадах, она участвовала в боях против ИГИЛ».

    По его словам, «Терминатор» доказал свою эффективность в сражениях, поэтому на форуме «Армия-2017» был подписан контракт на закупку этих БМПТ Министерством обороны России. В рамках данного контракта «Уралтрансмаш» также будет заниматься модернизацией танков Т-72 и Т-90 до уровня Т-72Б3 и Т-90М, отмечает РИА Новости.

    Между тем накануне в Минобороны сообщили, что многие страны заинтересовались БМПТ «Терминатор», в числе возможных покупателей Израиль и Сирия.

    «Терминатор» — многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки. Эта БМПТ обладает мощным вооружением и высокой маневренностью.

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