Актрису Стеллу Барановскую могло погубить лечение в солнечном «раю»

Актрису Стеллу Барановскую, скончавшуюся от рака, могла погубить вера в народную медицину. Как шарлатаны зарабатывают миллионы, продавая надежду на чудо, и ради чего девушка, которую могли спасти врачи, отказалась от традиционного лечения?
У Стеллы Барановской на страничке в социальной сети было больше 65 тысяч виртуальных друзей, но на прощание с ней в Богоявленский собор пришло не больше 20 человек. Ее болезнь была быстрой и почти не оставляющей времени на борьбу. А была ли вообще возможность выиграть эту войну?
Стелла Барановская, поверив народным целителям, полностью отказалась от традиционной терапии. И, кажется, это тот самый момент, когда расхожая в таких случаях фраза, которую произносят у гроба, вполне уместна: «Ей бы еще жить да жить».
Галина Дудина, врач-гематолог, старший научный сотрудник онкогематологии Московского клинического научного центра: «Лимфобластный лейкоз — это то заболевание, которое очень остро развивается, и чаще всего это болезнь молодых людей. У нее был шанс, потому что ее опухоль, как мы говорим, не была первично безнадежна. Она ответила на лечение».
Но ни горячее желание даже самых лучших врачей, ни деньги на лечение, которые собрали за считаные недели, не смогли уговорить Стеллу продолжить мучительный курс химиотерапии. И это был тот самый роковой день, который навсегда изменил ее судьбу. День, когда она решила поверить не врачам, а красивым рекламным роликам.
Hippocrates Health Institute — это центр здоровья в солнечном штате Флорида. Вместо болезненной химии здесь ее лечили куда более приятными душе и телу коктейлями из ростков пшеницы, йогой и медитацией.
По сравнению с палатой реанимации это настоящий курорт или даже рай. И тогда казалось, что и болезнь отступает, ведь какая болезнь может быть в раю? Тогда же появились и подозрения, что Стелла не больна, а водит всех за нос. Но на самом деле обманывала не она, а ее — те, кто с голливудской улыбкой обещал полное выздоровление без боли и мук.
Подробности — в видеоматериале.
Стелла Барановская, поверив народным целителям, полностью отказалась от традиционной терапии. И, кажется, это тот самый момент, когда расхожая в таких случаях фраза, которую произносят у гроба, вполне уместна: «Ей бы еще жить да жить».
Галина Дудина, врач-гематолог, старший научный сотрудник онкогематологии Московского клинического научного центра: «Лимфобластный лейкоз — это то заболевание, которое очень остро развивается, и чаще всего это болезнь молодых людей. У нее был шанс, потому что ее опухоль, как мы говорим, не была первично безнадежна. Она ответила на лечение».
Но ни горячее желание даже самых лучших врачей, ни деньги на лечение, которые собрали за считаные недели, не смогли уговорить Стеллу продолжить мучительный курс химиотерапии. И это был тот самый роковой день, который навсегда изменил ее судьбу. День, когда она решила поверить не врачам, а красивым рекламным роликам.
Hippocrates Health Institute — это центр здоровья в солнечном штате Флорида. Вместо болезненной химии здесь ее лечили куда более приятными душе и телу коктейлями из ростков пшеницы, йогой и медитацией.
По сравнению с палатой реанимации это настоящий курорт или даже рай. И тогда казалось, что и болезнь отступает, ведь какая болезнь может быть в раю? Тогда же появились и подозрения, что Стелла не больна, а водит всех за нос. Но на самом деле обманывала не она, а ее — те, кто с голливудской улыбкой обещал полное выздоровление без боли и мук.
Подробности — в видеоматериале.
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