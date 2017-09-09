ВЭФ-2017 превратил Владивосток в центр мировой и внутрироссийской политики

Главные события уходящей недели происходили на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Игорь Сечин там давал разъяснения по делу Алексея Улюкаева, японский премьер Синдздо Абэ рвался подписать мирный договор, а Владимир Путин, можно сказать, прописывал успокоительное мировым лидерам, которым думать о будущем мешало тревожное настоящее.
Репортер «Центрального телевидения» Андрей Суханов побывал во Владивостоке, который на этой неделе стал центром мировой и внутрироссийской политики, досконально разобрался в непростых правилах «дипломатии дзюдо» и узнал, почему билет на поезд Москва — Токио уже совсем скоро может стать не политической метафорой, а обычной реальностью.
О том, какие на самом деле возможности открывает Восточный экономический форум, первыми смекнули азиатские бизнесмены. Южнокорейская делегация подписала с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой целый ряд соглашений о сотрудничестве. Тут и совместное производство, и поставки медоборудования.
Президент Южной Кореи на встрече с Владимиром Путиным предложил оперативно навести девять мостов дружбы. Но кроме символических мостов, на форуме много говорили и о мостах реальных, точнее — о грандиозном российско-японском проекте, который еще вчера казался фантастикой. Два моста должны связать материк, остров Сахалин и остров Хоккайдо.
Американец Тимоти Патрик Макнелли — председатель совета директоров компании, которая по всему миру возводит отели-казино.
Тимоти Патрик Макнелли, инвестор: «Полмиллиарда долларов мы потратим для начала. Мы построим два отеля, концертный зал, кучу ресторанов, ночные клубы, спа-салоны, мы даже привезем сюда азиатское караоке».
Для таких инвесторов, как мистер Макнелли, который в Приморском крае уже начал строительство русского Лас-Вегаса, президент обещает упрощенную схему получения российского гражданства, и сделано это не случайно. По мнению, Анатолия Чубайса, крупных инвесторов нам очень не хватает.
Анатолий Чубайс, председатель правления «Роснано»: «Дефицит в инвесторах есть. Дефицит зарубежных инвесторов, очевидно, сильный. В этом смысле, мне кажется, форум только встает на ноги, еще много чего придется сделать».
Всем, кто еще сомневается, на ВЭФ четко дали понять: Восток — конечно, дело тонкое, но не рисковое.
Но главной повесткой форума стала другая проблема — ситуация вокруг Северной Кореи. О ней все два дня, пока шел ВЭФ, говорили лидеры и шептались инвесторы, в том числе представитель империи Ротшильдов, банкир Питер Берд.
Питер Берд, банкир: «Сложно предсказать какие-либо последствия для инвестклимата, потому что никто не знает, какой будет исход».
План по сохранению мира на Корейском полуострове озвучил лауреат Нобелевской премии мира — профессор Риккардо Валентини.
Риккардо Валентини, климатолог: «Группа лидеров: мистер Путин, мистер Абэ и президент Южной Кореи должны сесть и поработать над проблемой вместе, забыв про Америку. А потом именно господин Путин должен объявить, что все будет решено дипломатически. Это важно для нас, это важно для инвесторов».
Слова профессора явно дошли до адресата. На итоговом пленарном заседании форума Путин понизил градус напряжения, предложив конкретное решение проблемы.
Подробности — в репортаже.
О том, какие на самом деле возможности открывает Восточный экономический форум, первыми смекнули азиатские бизнесмены. Южнокорейская делегация подписала с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой целый ряд соглашений о сотрудничестве. Тут и совместное производство, и поставки медоборудования.
Президент Южной Кореи на встрече с Владимиром Путиным предложил оперативно навести девять мостов дружбы. Но кроме символических мостов, на форуме много говорили и о мостах реальных, точнее — о грандиозном российско-японском проекте, который еще вчера казался фантастикой. Два моста должны связать материк, остров Сахалин и остров Хоккайдо.
Американец Тимоти Патрик Макнелли — председатель совета директоров компании, которая по всему миру возводит отели-казино.
Тимоти Патрик Макнелли, инвестор: «Полмиллиарда долларов мы потратим для начала. Мы построим два отеля, концертный зал, кучу ресторанов, ночные клубы, спа-салоны, мы даже привезем сюда азиатское караоке».
Для таких инвесторов, как мистер Макнелли, который в Приморском крае уже начал строительство русского Лас-Вегаса, президент обещает упрощенную схему получения российского гражданства, и сделано это не случайно. По мнению, Анатолия Чубайса, крупных инвесторов нам очень не хватает.
Анатолий Чубайс, председатель правления «Роснано»: «Дефицит в инвесторах есть. Дефицит зарубежных инвесторов, очевидно, сильный. В этом смысле, мне кажется, форум только встает на ноги, еще много чего придется сделать».
Всем, кто еще сомневается, на ВЭФ четко дали понять: Восток — конечно, дело тонкое, но не рисковое.
Но главной повесткой форума стала другая проблема — ситуация вокруг Северной Кореи. О ней все два дня, пока шел ВЭФ, говорили лидеры и шептались инвесторы, в том числе представитель империи Ротшильдов, банкир Питер Берд.
Питер Берд, банкир: «Сложно предсказать какие-либо последствия для инвестклимата, потому что никто не знает, какой будет исход».
План по сохранению мира на Корейском полуострове озвучил лауреат Нобелевской премии мира — профессор Риккардо Валентини.
Риккардо Валентини, климатолог: «Группа лидеров: мистер Путин, мистер Абэ и президент Южной Кореи должны сесть и поработать над проблемой вместе, забыв про Америку. А потом именно господин Путин должен объявить, что все будет решено дипломатически. Это важно для нас, это важно для инвесторов».
Слова профессора явно дошли до адресата. На итоговом пленарном заседании форума Путин понизил градус напряжения, предложив конкретное решение проблемы.
Подробности — в репортаже.
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