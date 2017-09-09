Ты супер! Танцы
ТВ-Эфир
Ты супер! Танцы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.09, 22:28
    День города запомнится москвичам и туристам множеством сюрпризов. Красная площадь, Москва, парки и скверы, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДень города запомнится москвичам и туристам множеством сюрпризов

    День города запомнится москвичам и туристам множеством сюрпризов

    2 комментария
    День города запомнится москвичам и туристам множеством сюрпризов

    День города запомнится москвичам и туристам множеством сюрпризов

    День города запомнится москвичам и туристам множеством сюрпризов

      В Москве широко отметили День рождения города — ему исполнилось 870 лет. К этой круглой дате и жителям столицы, и туристам приготовили немало сюрпризов.

      День города стартовал с концерта на Красной площади. В амфитеатре, который построили у стен Кремля, вспомнили основные события из девятивековой истории города: с древних времен до XX века, когда Москва доказала, что она город-герой, и, конечно, до нынешних дней.

      «Зарядье» — один из главных подарков ко Дню города. Парков в столице, а уж тем более в самом центре, не разбивали лет 70. Причем это не просто газоны, деревья, лавочки — это полноценный культурно-образовательный центр.

      Сегодня же москвичам и президенту представили обновленный стадион «Лужники». Там Владимир Путин и приехавший в Россию глава FIFA Джанни Инфантино дали старт туру Кубка чемпионата мира по футболу.

      Завершилось празднование Дня города праздничным салютом в 21:00. Главной площадкой, над которой можно было смотреть на мерцающие огни над Москвой, стала Раушская набережная. В общей сложности же фейерверки запускали с 13 площадок в разных районах города.
      Чем заняться в День города в МосквеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

      Новости по теме

      Москве — 870 лет

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru