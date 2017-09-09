День города запомнится москвичам и туристам множеством сюрпризов

В Москве широко отметили День рождения города — ему исполнилось 870 лет. К этой круглой дате и жителям столицы, и туристам приготовили немало сюрпризов.
День города стартовал с концерта на Красной площади. В амфитеатре, который построили у стен Кремля, вспомнили основные события из девятивековой истории города: с древних времен до XX века, когда Москва доказала, что она город-герой, и, конечно, до нынешних дней.
«Зарядье» — один из главных подарков ко Дню города. Парков в столице, а уж тем более в самом центре, не разбивали лет 70. Причем это не просто газоны, деревья, лавочки — это полноценный культурно-образовательный центр.
Сегодня же москвичам и президенту представили обновленный стадион «Лужники». Там Владимир Путин и приехавший в Россию глава FIFA Джанни Инфантино дали старт туру Кубка чемпионата мира по футболу.
Завершилось празднование Дня города праздничным салютом в 21:00. Главной площадкой, над которой можно было смотреть на мерцающие огни над Москвой, стала Раушская набережная. В общей сложности же фейерверки запускали с 13 площадок в разных районах города.
«Зарядье» — один из главных подарков ко Дню города. Парков в столице, а уж тем более в самом центре, не разбивали лет 70. Причем это не просто газоны, деревья, лавочки — это полноценный культурно-образовательный центр.
Сегодня же москвичам и президенту представили обновленный стадион «Лужники». Там Владимир Путин и приехавший в Россию глава FIFA Джанни Инфантино дали старт туру Кубка чемпионата мира по футболу.
Завершилось празднование Дня города праздничным салютом в 21:00. Главной площадкой, над которой можно было смотреть на мерцающие огни над Москвой, стала Раушская набережная. В общей сложности же фейерверки запускали с 13 площадок в разных районах города.
Чем заняться в День города в МосквеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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