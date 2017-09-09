Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с поездом в ХМАО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крупной автоаварии, в которой пострадали более 15 человек.
Дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
Авария произошла на переезде. Столкнулись пассажирский состав, который следовал из Адлера в Нижневартовск, и грузовик. 17 человек доставили в больницу. В их числе — четверо детей и водитель самосвала.
По одной из версий, у грузовика отказали тормоза. Кроме того, водитель мог уснуть за рулем. Вагон, с которым столкнулся самосвал, разрушен почти полностью. Часть пассажиров на своих автомобилях забрали родственники. Остальных доставили в город автобусами и дополнительным поездом.
Авария произошла на переезде. Столкнулись пассажирский состав, который следовал из Адлера в Нижневартовск, и грузовик. 17 человек доставили в больницу. В их числе — четверо детей и водитель самосвала.
По одной из версий, у грузовика отказали тормоза. Кроме того, водитель мог уснуть за рулем. Вагон, с которым столкнулся самосвал, разрушен почти полностью. Часть пассажиров на своих автомобилях забрали родственники. Остальных доставили в город автобусами и дополнительным поездом.
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