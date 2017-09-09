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  • 09.09, 19:26

    Собянин уволил руководство управы Ново-Переделкина

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    Собянин уволил руководство управы Ново-Переделкина

    Собянин уволил руководство управы <nobr>Ново-Переделкина</nobr>

    Глава управы района Ново-Переделкино и его заместитель лишились должностей за нарушения при подготовке муниципальных выборов в столице.

    Мэр города Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что уволил руководство управы Ново-Переделкина.

    Сергей Собянин: «Стараемся проводить максимально честные выборы. Но, видимо, не всем это нравится. За грубейшие нарушения в Ново-Переделкине уволил главу управы, замглавы управы».

    Причиной этого решения стал опубликованный в Сети видеоролик. Автор видеозаписи пояснил, что на записи запечатлена замглавы управы района Ново-Переделкино, которая обсуждала с представителями участковых избиркомов возможность подтасовок на выборах муниципальных депутатов.

    Собянин пообещал, что в понедельник соответствующие документы о «грубейших нарушениях» будут переданы в прокуратуру. Также мэр добавил, что были заменены все председатели избирательных участковых комиссии в этом районе.



    Центризбирком России поддержал решение отстранить от должности председателей участковых избирательных комиссий в Ново-Переделкине из-за возможных нарушений на выборах, передает ТАСС.

    Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК РФ: «В настоящее время городская и территориальные избирательные комиссии рассматривают этот беспрецедентный случай, и конечно, председатели участковых избирательных комиссий должны быть освобождены от своих должностей».

    Напомним, выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут в единый день голосования, 10 сентября.

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