Российский дипломат назвал фальшивкой доклад ООН по Сирии

Доклад независимой комиссии ООН по Сирии представляет собой политически ангажированную фальшивку. Об этом заявил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Алексей Бородавкин.
Алексей Бородавкин: «Этот доклад в той части, которая касается России и применения химоружия вооруженными силами САР, представляет собой пример политически ангажированной фальшивки, причем еще и топорно сфабрикованной».
По мнению дипломата, на указанные в докладе обвинения просто не нужно обращать внимания. При этом он указал, что в некоторых политических и дипломатических кругах вошла в моду торговля «русофобской ложью».
Доклад ООН, опубликованный в среду, содержит обвинения России в том, что она якобы наносила авиаудары по больницам и медперсоналу. Сирийские же войска обвиняются в применении химического оружия. В частности, упоминается инцидент с зарином в городе Хан-Шейхун.
По мнению дипломата, на указанные в докладе обвинения просто не нужно обращать внимания. При этом он указал, что в некоторых политических и дипломатических кругах вошла в моду торговля «русофобской ложью».
Доклад ООН, опубликованный в среду, содержит обвинения России в том, что она якобы наносила авиаудары по больницам и медперсоналу. Сирийские же войска обвиняются в применении химического оружия. В частности, упоминается инцидент с зарином в городе Хан-Шейхун.
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