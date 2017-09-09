Центральное телевидение
ТВ-Эфир
Центральное телевидение
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.09, 19:26

    Российский дипломат назвал фальшивкой доклад ООН по Сирии

    комментировать

    Российский дипломат назвал фальшивкой доклад ООН по Сирии

    Российский дипломат назвал фальшивкой доклад ООН по Сирии

    Доклад независимой комиссии ООН по Сирии представляет собой политически ангажированную фальшивку. Об этом заявил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Алексей Бородавкин.

    Алексей Бородавкин: «Этот доклад в той части, которая касается России и применения химоружия вооруженными силами САР, представляет собой пример политически ангажированной фальшивки, причем еще и топорно сфабрикованной».

    По мнению дипломата, на указанные в докладе обвинения просто не нужно обращать внимания. При этом он указал, что в некоторых политических и дипломатических кругах вошла в моду торговля «русофобской ложью».

    Доклад ООН, опубликованный в среду, содержит обвинения России в том, что она якобы наносила авиаудары по больницам и медперсоналу. Сирийские же войска обвиняются в применении химического оружия. В частности, упоминается инцидент с зарином в городе Хан-Шейхун.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru