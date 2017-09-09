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  • 09.09, 19:26

    Украина пообещала России «немало неожиданностей» на Генассамблее ООН

    5 комментариев

    Украина пообещала России «немало неожиданностей» на Генассамблее ООН

    Украина пообещала России «немало неожиданностей» на Генассамблее ООН

    Украинские власти готовят претензии к Москве, они будут озвучены на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом заявил постпред Украины в организации Владимир Ельченко в интервью изданию «Укринформ».

    Владимир Ельченко: «Есть ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы не раскрывать все карты заранее для нашего бывшего стратегического партнера. Но они должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей».

    По словам Ельченко, Украина намеревается поднять множество вопросов, все они будут касаться Донбасса или Крыма.

    Генассамблея ООН откроется 12 сентября. С 19 сентября начнутся обсуждения общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня. Ранее стало известно, что Владимир Путин посещать сессию Генассамблеи ООН не планирует.

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