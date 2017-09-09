Украина пообещала России «немало неожиданностей» на Генассамблее ООН

Украинские власти готовят претензии к Москве, они будут озвучены на
72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом заявил постпред Украины в организации Владимир Ельченко в интервью изданию «Укринформ».
Владимир Ельченко: «Есть ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы не раскрывать все карты заранее для нашего бывшего стратегического партнера. Но они должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей».
По словам Ельченко, Украина намеревается поднять множество вопросов, все они будут касаться Донбасса или Крыма.
Генассамблея ООН откроется 12 сентября. С 19 сентября начнутся обсуждения общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня. Ранее стало известно, что Владимир Путин посещать сессию Генассамблеи ООН не планирует.
По словам Ельченко, Украина намеревается поднять множество вопросов, все они будут касаться Донбасса или Крыма.
Генассамблея ООН откроется 12 сентября. С 19 сентября начнутся обсуждения общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня. Ранее стало известно, что Владимир Путин посещать сессию Генассамблеи ООН не планирует.
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