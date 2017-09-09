Выпускники «Сириуса» вышли на связь с космонавтом МКС

Первые выпускники образовательного центра «Сириус» стали ближе к звездам. Они побывали в подмосковном Центре управления полетами. Там школьникам рассказали об истории ЦУПа и Международной космической станции.

Одаренные подростки смогли напрямую пообщаться с одним из членов экипажа МКС Сергеем Рязанским. Его, в частности, спросили, можно ли будет делать станции только из надувных модулей.



По словам космонавта, такие элементы хороши для научных экспериментов, но на орбите все же не обойтись и без традиционных конструкций. Кстати, Рязанского спросили и о проводимых на МКС опытах.



Сергей Рязанский, космонавт: «На станции мы — сами исследователи, мы — сами подопытные кролики, на которых проводятся исследования. Потому что, несмотря на то, что человек летает уже достаточно долгое время, все равно остаются вопросы, как наш организм адаптируется к условиям невесомости и как сделать так, чтобы были возможны долгие полеты к другим планетам».



После ЦУПа выпускники «Сириуса» отправятся на Байконур. 13 сентября они своими глазами увидят старт корабля «Союз» к Международной космической станции.