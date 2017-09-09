Самосвал раздавил два уазика под Екатеринбургом: восемь погибших

Уральские полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, жертвами которого стали восемь человек.
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Инцидент произошел на 24-м километре Полевского тракта под Екатеринбургом. У самосвала лопнуло колесо, грузовой автомобиль завалился набок и придавил два уазика.
По предварительным данным, погибли восемь человек. В одном УАЗе находились шесть человек, трое из них погибли, во втором — пять человек, все скончались. Еще трое числятся пострадавшими, сообщает ТАСС.
В Сети появилось видео с места автокатастрофы. Регистратор проезжающего мимо автомобиля снял опрокинувшийся грузовик и тела жертв.
По предварительным данным, погибли восемь человек. В одном УАЗе находились шесть человек, трое из них погибли, во втором — пять человек, все скончались. Еще трое числятся пострадавшими, сообщает ТАСС.
В Сети появилось видео с места автокатастрофы. Регистратор проезжающего мимо автомобиля снял опрокинувшийся грузовик и тела жертв.
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