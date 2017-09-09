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  • 09.09, 17:55
    Самосвал раздавил два уазика под Екатеринбургом: восемь погибших. ДТП, Екатеринбург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСамосвал раздавил два уазика под Екатеринбургом: восемь погибших

    Самосвал раздавил два уазика под Екатеринбургом: восемь погибших

    6 комментариев
    Самосвал раздавил два уазика под Екатеринбургом: восемь погибших

    Самосвал раздавил два уазика под Екатеринбургом: восемь погибших

    Самосвал раздавил два уазика под Екатеринбургом: восемь погибших
    • Фото: bazhopol.ru

      • Уральские полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, жертвами которого стали восемь человек.

      Инцидент произошел на 24-м километре Полевского тракта под Екатеринбургом. У самосвала лопнуло колесо, грузовой автомобиль завалился набок и придавил два уазика.

      По предварительным данным, погибли восемь человек. В одном УАЗе находились шесть человек, трое из них погибли, во втором — пять человек, все скончались. Еще трое числятся пострадавшими, сообщает ТАСС.

      В Сети появилось видео с места автокатастрофы. Регистратор проезжающего мимо автомобиля снял опрокинувшийся грузовик и тела жертв.

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