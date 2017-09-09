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  • 09.09, 17:55
    Путин поздравил жителей Тульской области с двумя юбилеями. история, памятные даты, торжества и праздники, Тула, Тульская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поздравил жителей Тульской области с двумя юбилеями

    Путин поздравил жителей Тульской области с двумя юбилеями

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    Путин поздравил жителей Тульской области с двумя юбилеями

    Путин поздравил жителей Тульской области с двумя юбилеями

    Путин поздравил жителей Тульской области с двумя юбилеями

      Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тульской области с двумя юбилеями.

      Жители региона отмечают 240-ю годовщину образования Тульской губернии и 80-летие области. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

      Президент отметил, что Тульская область обладает огромным промышленным и аграрным потенциалом, и выразил уверенность, что туляки и дальше будут решать «ключевые задачи», которые стоят перед страной.

      Из телеграммы президента РФ: «Родина выдающихся писателей, художников, музыкантов, искусных мастеров-оружейников и бесстрашных воинов — древняя тульская земля внесла поистине уникальный вклад в становление и развитие российской государственности, в укрепление обороноспособности страны».

      Кроме того, сегодня Тула празднует День города. В мероприятиях задействованы парки, площади, все концертные площадки и дворцы культуры. Основные торжества проходят на площади Ленина.

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