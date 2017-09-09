Бетонная ограда раздавила 10 машин в Китае: видео

Десять машин уничтожены в результате падения бетонной стены на парковку в Китае.
Инцидент произошел накануне утром на юго-западе страны. Автомобили были припаркованы во дворе метеорологического бюро. Внезапно на машины рухнула бетонная ограда, которая буквально уничтожила их. Момент обрушения запечатлела камера наблюдения.
В результате произошедшего никто не пострадал, поскольку сотрудники близлежащих офисов находились на рабочих местах.
Reuters сообщает, что обрушение произошло из-за обильных дожей, размывших почву.
В результате произошедшего никто не пострадал, поскольку сотрудники близлежащих офисов находились на рабочих местах.
Reuters сообщает, что обрушение произошло из-за обильных дожей, размывших почву.
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