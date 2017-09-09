Срок годности продуктов: уловки производителей и продавцов

Далеко не всегда сроку годности, напечатанному на упаковке, можно верить. Так что же это — коварный продуктовый заговор или заботливая перестраховка производителей? Кому выгодно, чтобы вы избавлялись от продуктов раньше, чем они могут испортиться на самом деле, и какие продукты на наших полках — почетные долгожители?
Программа «НашПотребНадзор» отвечает на популярные вопросы:
1. Разве продукты с истекшим сроком годности не опасны?
Далеко не все. На каждой пачке соли написано, что срок ее годности — два года. Но эта соль лежит в земле со времен, когда еще были живы динозавры, и это даже не еда, а минерал.
Не ограничен срок годности и у меда. Горшки с этим лакомством археологи находят в древнеегипетских гробницах. При этом мед этот съедобный. Размножаться бактериям не даю низкая влажность меда, его высокая кислотность и специальный пчелиный фермент — глюкозооксидаза.
2. Какие еще продукты можно есть после истечения срока годности?
Можно смело запасаться шоколадом, например. И если на плитке вдруг появился белый налет, это всего лишь какао-масло слегка выступило наружу. Хранится любой шоколад больше года. А на сроки годности сахара и уксуса можно вообще не смотреть. К долгожителям относятся и соевый соус — он хранится вчетверо дольше срока, указанного на бутылке, и сушеная фасоль, и макароны.
3. Почему сроки годности на упаковке меньше реального срока годности продуктов?
Маркетологи пользуются устоявшимся мнением: чем короче срок годности, тем натуральнее продукт, и поэтому вместо, например, 14 дней пишут «годен 72 часа». Так часто поступают с молочными продуктами.
Еще одна причина умышленного занижения сроков годности на многие товары в том, что санитарно-эпидемиологическая служба перестраховывается и не совсем доверяет производителям. Так, шлифованный белый рис хранится 30 лет, но только если произведен из первоклассного сырья и по всем технологиям. Но в госорганах знают, что на прилавках полно риса, который протянет максимум два года. Этот срок минимальной безопасности и пишут на пачке.
5. Можно ли продлить жизнь продуктов?
Для этого придется соблюдать условия хранения. Как правило, это просто. Например, черный чай нельзя держать открытым, чтобы он не впитывал посторонние запахи. А зеленый чай дольше продержится в морозилке. Там он не окисляется и от солнечных лучей не страдает.
Куриные яйца лучше держать не в дверце холодильника, а в глубине на верхней полке и в коробочке. Так срок их годности становится в разы больше тех 25 дней, что пишут на них производители. Двадцать пять дней — это тот срок, при котором яйца протянут даже на залитом солнцем подоконнике и в полной антисанитарии. Так производители страхуют себя от судебных исков и получают дополнительную выручку.
Подробности — в видеоматериале.
1. Разве продукты с истекшим сроком годности не опасны?
Далеко не все. На каждой пачке соли написано, что срок ее годности — два года. Но эта соль лежит в земле со времен, когда еще были живы динозавры, и это даже не еда, а минерал.
Не ограничен срок годности и у меда. Горшки с этим лакомством археологи находят в древнеегипетских гробницах. При этом мед этот съедобный. Размножаться бактериям не даю низкая влажность меда, его высокая кислотность и специальный пчелиный фермент — глюкозооксидаза.
2. Какие еще продукты можно есть после истечения срока годности?
Можно смело запасаться шоколадом, например. И если на плитке вдруг появился белый налет, это всего лишь какао-масло слегка выступило наружу. Хранится любой шоколад больше года. А на сроки годности сахара и уксуса можно вообще не смотреть. К долгожителям относятся и соевый соус — он хранится вчетверо дольше срока, указанного на бутылке, и сушеная фасоль, и макароны.
3. Почему сроки годности на упаковке меньше реального срока годности продуктов?
Маркетологи пользуются устоявшимся мнением: чем короче срок годности, тем натуральнее продукт, и поэтому вместо, например, 14 дней пишут «годен 72 часа». Так часто поступают с молочными продуктами.
Еще одна причина умышленного занижения сроков годности на многие товары в том, что санитарно-эпидемиологическая служба перестраховывается и не совсем доверяет производителям. Так, шлифованный белый рис хранится 30 лет, но только если произведен из первоклассного сырья и по всем технологиям. Но в госорганах знают, что на прилавках полно риса, который протянет максимум два года. Этот срок минимальной безопасности и пишут на пачке.
5. Можно ли продлить жизнь продуктов?
Для этого придется соблюдать условия хранения. Как правило, это просто. Например, черный чай нельзя держать открытым, чтобы он не впитывал посторонние запахи. А зеленый чай дольше продержится в морозилке. Там он не окисляется и от солнечных лучей не страдает.
Куриные яйца лучше держать не в дверце холодильника, а в глубине на верхней полке и в коробочке. Так срок их годности становится в разы больше тех 25 дней, что пишут на них производители. Двадцать пять дней — это тот срок, при котором яйца протянут даже на залитом солнцем подоконнике и в полной антисанитарии. Так производители страхуют себя от судебных исков и получают дополнительную выручку.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии