Ловушки для комаров: дорогие новинки против бюджетных вариантов

Ежегодно укусы комаров уносят жизни полумиллиона человек. Это факт. Но вокруг комаров вьется и очень много мифов. Действительно ли комары предпочитают людей с определенной группой крови, боятся ли они ультразвука и какие ловушки из тех, что есть в продаже, истребляют комаров лучше?
Оказывается, то, что комарам на вкус одни люди нравятся больше других, совсем не миф. Но все же в лесу на людей с разными группами крови комары будут нападать одинаково, потому что жертв москиты отыскивают в первую очередь по запаху углекислого газа. А вот шансов быть искусанным больше у тех, кто сам по себе больше остальных. Тучные люди страдают одышкой, а значит, облако углекислого газа вокруг них больше. Но вес не имеет значения, если рядом человек, который выпил хотя бы глоточек пива: весь огонь комариной армии он примет на себя.
Что касается ловушек, то новинка рынка вооружений с надоедливыми насекомыми уже успешно продается в России. Это аппарат массой 17 кг и стоимостью 50 тысяч рублей. Она приманивает комаров пульсирующими тепловыми волнами, а периодически включающаяся инфракрасная «тепловая пушка» убивает наповал всех комаров в радиусе 50 метров.
Другая ловушка тоже выделяет тепло, маскируясь под комариную добычу. А поверившие ей москиты, попадая внутрь, застревают в сеточке и через сутки погибают. Аппарат работает беспрерывно. За месяц использования, как гарантирует производитель, на территории в 40 соток удастся истребить каждые восемь комаров из 10. В Интернете полно роликов от довольных и шокированных пользователей, сетки ловушек которых забиты до отвала.
Кроме громоздкого дачного уничтожителя, программа «НашПотребНадзор» испытала электронную ловушку, замаскированную под дачный фонарик, стоимостью 6000 рублей и самодельную конструкцию, собрать которую можно всего за 10 рублей.
Электронный истребитель должен приманить насекомых светом ультрафиолетовых ламп. Комары, как обещает разработчик, должны залететь внутрь корпуса, касаться железной пластины и тут же погибать от электрического разряда. Устройство призвано избавить от кровопийц на площади 50 кв. метров.
А самую бюджетную ловушку каждый может собрать сам. Для этого понадобятся лишь пустая пластиковая бутылка, сахар, дрожжи, стакан теплой воды и фольга. А весь процесс приготовления ловушки займет не больше пяти минут. Отрезаем горлышко бутылки, засыпаем пять чайных ложек сахара и две щепотки сухих дрожжей. Заливаем смесь теплой водой и перемешиваем до образования пены. Дрожжи должны забродить, выделить углекислый газ, на который слетятся комары. Накрываем бутылку фольгой — и приманка готова. Пахнет омерзительно, но комарам должно понравиться.
Подробности и результаты проверки эффективности ловушек в лесу — в сюжете программы «НашПотребНадзор».
Что касается ловушек, то новинка рынка вооружений с надоедливыми насекомыми уже успешно продается в России. Это аппарат массой 17 кг и стоимостью 50 тысяч рублей. Она приманивает комаров пульсирующими тепловыми волнами, а периодически включающаяся инфракрасная «тепловая пушка» убивает наповал всех комаров в радиусе 50 метров.
Другая ловушка тоже выделяет тепло, маскируясь под комариную добычу. А поверившие ей москиты, попадая внутрь, застревают в сеточке и через сутки погибают. Аппарат работает беспрерывно. За месяц использования, как гарантирует производитель, на территории в 40 соток удастся истребить каждые восемь комаров из 10. В Интернете полно роликов от довольных и шокированных пользователей, сетки ловушек которых забиты до отвала.
Кроме громоздкого дачного уничтожителя, программа «НашПотребНадзор» испытала электронную ловушку, замаскированную под дачный фонарик, стоимостью 6000 рублей и самодельную конструкцию, собрать которую можно всего за 10 рублей.
Электронный истребитель должен приманить насекомых светом ультрафиолетовых ламп. Комары, как обещает разработчик, должны залететь внутрь корпуса, касаться железной пластины и тут же погибать от электрического разряда. Устройство призвано избавить от кровопийц на площади 50 кв. метров.
А самую бюджетную ловушку каждый может собрать сам. Для этого понадобятся лишь пустая пластиковая бутылка, сахар, дрожжи, стакан теплой воды и фольга. А весь процесс приготовления ловушки займет не больше пяти минут. Отрезаем горлышко бутылки, засыпаем пять чайных ложек сахара и две щепотки сухих дрожжей. Заливаем смесь теплой водой и перемешиваем до образования пены. Дрожжи должны забродить, выделить углекислый газ, на который слетятся комары. Накрываем бутылку фольгой — и приманка готова. Пахнет омерзительно, но комарам должно понравиться.
Подробности и результаты проверки эффективности ловушек в лесу — в сюжете программы «НашПотребНадзор».
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