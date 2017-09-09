Сирийские войска освободили от ИГ месторождение нефти близ Дейр-эз-Зора

Правительственные войска Сирии отбили у боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) месторождение нефти
Эт-Тайм, находящееся близ Дейр-эз-Зора.
Как сообщает Газета.Ru, в ходе боев террористы понесли значительные потери. Одержав победу, сирийская армия продолжила движение к городу.
Ранее сообщалось, что при поддержке российских ВКС сирийские войска очистили от боевиков 59 населенных пунктов на востоке и в центральной части страны. По данным Минобороны РФ, силы боевиков, стянутые к Дейр-эз-Зору, «взяты в клещи».
Ранее сообщалось, что при поддержке российских ВКС сирийские войска очистили от боевиков 59 населенных пунктов на востоке и в центральной части страны. По данным Минобороны РФ, силы боевиков, стянутые к Дейр-эз-Зору, «взяты в клещи».
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