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  • 09.09, 14:54

    В Домодедово авиадебоширка укусила полицейского во время задержания

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    В Домодедово авиадебоширка укусила полицейского во время задержания

    В Домодедово авиадебоширка укусила полицейского во время задержания

    Сотрудник полиции пострадал во время задержания женщины, устроившей дебош на борту самолета Москва — Красноярск.

    Стражам порядка не сразу удалось справиться с пассажиркой, закатившей скандал на борту вылетавшего из аэропорта Домодедово самолета.

    Женщину сняли с рейса за нарушение общественного порядка. Полицейские поднялись на борт воздушного судна и попытались вывести ее из самолета, однако она укусила за руку одного из сотрудников полиции.

    Ирина Волк, официальный представитель МВД: «В дежурную часть линейного управления МВД РФ в аэропорту Домодедово поступило сообщение от командира воздушного судна Москва — Красноярск о том, что он принял решение о снятии пассажирки, которая нарушала общественный порядок и выражалась нецензурной бранью».

    В ведомстве добавили, что агрессивную женщину доставили в дежурную часть, сообщает «Интерфакс».

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