В Домодедово авиадебоширка укусила полицейского во время задержания

Сотрудник полиции пострадал во время задержания женщины, устроившей дебош на борту самолета Москва — Красноярск.
Стражам порядка не сразу удалось справиться с пассажиркой, закатившей скандал на борту вылетавшего из аэропорта Домодедово самолета.
Женщину сняли с рейса за нарушение общественного порядка. Полицейские поднялись на борт воздушного судна и попытались вывести ее из самолета, однако она укусила за руку одного из сотрудников полиции.
Ирина Волк, официальный представитель МВД: «В дежурную часть линейного управления МВД РФ в аэропорту Домодедово поступило сообщение от командира воздушного судна Москва — Красноярск о том, что он принял решение о снятии пассажирки, которая нарушала общественный порядок и выражалась нецензурной бранью».
В ведомстве добавили, что агрессивную женщину доставили в дежурную часть, сообщает «Интерфакс».
Женщину сняли с рейса за нарушение общественного порядка. Полицейские поднялись на борт воздушного судна и попытались вывести ее из самолета, однако она укусила за руку одного из сотрудников полиции.
Ирина Волк, официальный представитель МВД: «В дежурную часть линейного управления МВД РФ в аэропорту Домодедово поступило сообщение от командира воздушного судна Москва — Красноярск о том, что он принял решение о снятии пассажирки, которая нарушала общественный порядок и выражалась нецензурной бранью».
В ведомстве добавили, что агрессивную женщину доставили в дежурную часть, сообщает «Интерфакс».
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