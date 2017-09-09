Опубликовано фото модели, пострадавшей при взрыве в Киеве

Украинские СМИ сообщили подробности о личности модели, которая, предположительно, пострадала при взрыве автомобиля в центре Киева.
Как сообщает «24 Канал» со ссылкой на свои источники, в машине могла находиться модель Наталья Кошель, которую СМИ называют лицом Dior.
Напомним, взрыв машины произошел вечером в пятницу в районе Бессарабской площади. Водитель погиб на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что в машине, помимо водителя, находились ребенок и женщина, их госпитализировали.
Между тем телеканал «112 Украина» сообщает, что пострадавшая находится в реанимации. По данным врачей больницы, куда госпитализировали женщину, ей могут ампутировать ногу. Также сообщается, что она получила серьезные травмы глаз.
Напомним, взрыв машины произошел вечером в пятницу в районе Бессарабской площади. Водитель погиб на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что в машине, помимо водителя, находились ребенок и женщина, их госпитализировали.
Между тем телеканал «112 Украина» сообщает, что пострадавшая находится в реанимации. По данным врачей больницы, куда госпитализировали женщину, ей могут ампутировать ногу. Также сообщается, что она получила серьезные травмы глаз.
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