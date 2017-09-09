Поедем, поедим!
ТВ-Эфир
Поедем, поедим!
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.09, 14:54

    Опубликовано фото модели, пострадавшей при взрыве в Киеве

    комментировать
    Опубликовано фото модели, пострадавшей при взрыве в Киеве

    Опубликовано фото модели, пострадавшей при взрыве в Киеве

    Опубликовано фото модели, пострадавшей при взрыве в Киеве
  • Фото: 24tv.ua

    • Украинские СМИ сообщили подробности о личности модели, которая, предположительно, пострадала при взрыве автомобиля в центре Киева.

    Как сообщает «24 Канал» со ссылкой на свои источники, в машине могла находиться модель Наталья Кошель, которую СМИ называют лицом Dior.

    Напомним, взрыв машины произошел вечером в пятницу в районе Бессарабской площади. Водитель погиб на месте происшествия.

    смотретьСМИ: пострадавшая при взрыве в Киеве модель была «лицом Dior»
    СМИ: пострадавшая при взрыве в Киеве модель была «лицом Dior»
    Ранее сообщалось, что в машине, помимо водителя, находились ребенок и женщина, их госпитализировали.

    Между тем телеканал «112 Украина» сообщает, что пострадавшая находится в реанимации. По данным врачей больницы, куда госпитализировали женщину, ей могут ампутировать ногу. Также сообщается, что она получила серьезные травмы глаз.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru