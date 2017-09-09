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  • 09.09, 16:24
    Икра мойвы: может ли быть полезной закуска на основе майонеза. еда, здоровье, продукты, рыба и рыбоводство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИкра мойвы: может ли быть полезной закуска на основе майонеза

    Икра мойвы: может ли быть полезной закуска на основе майонеза

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    Икра мойвы: может ли быть полезной закуска на основе майонеза

    Икра мойвы: может ли быть полезной закуска на основе майонеза

    Икра мойвы: может ли быть полезной закуска на основе майонеза

      Икра мойвы — одна из любимых российских закусок. Однако большую часть того, что продают в банках, составляет не сама икра, а соус на основе не очень полезного майонеза. Стоит ли вообще покупать такой морепродукт и несет ли он хоть какую-то пользу?

      Стоит мойва недорого, но с точки зрения ихтиологов это ценный вид, потому что занимает важное место в пищевой цепочке многих других морских обитателей. Последние несколько лет власти даже запрещают промышленный вылов мойвы для России и Норвегии в Баренцевом море, где есть угроза популяции.

      Почему же тогда икру этой рыбы можно найти практически в любом магазине? Привозят ее из других мест, где угроза не столь явная и промысел разрешен.

      Программа «Еда живая и мертвая» побывала на двух заводах, где производят популярную закуску — в Петербурге и Калининградской области, — и увидела, что сырье тут получают в больших бочках уже засоленным. В таком виде — до добавления соуса — икра мойвы по своей пользе ни на грамм не уступает более дорогим собратьям — красной и черной икре. В ней много белка, содержатся хром, селен, цинк.

      Но дело в том, что у самой икры мойвы достаточно резкий специфический вкус, который нужно чем-то маскировать. Разнообразные заливки с этим прекрасно справляются, но, увы, добавляют очень много калорий.

      Ну а что за консерванты тут используют? Прежде всего это соль. Каждый производитель варьирует ее количество по-своему и на этикетке указывать это, по российским законам, не обязан.

      Эксперты замерили реальное содержание соли, а заодно и проверили на микробиологию, в икре мойвы в сливочном соусе пяти популярных торговых марок. Опасных микроорганизмов ни в одном из образцов эксперты не обнаружили. Количество соли тоже беспокойства не вызывает, оно примерно одинаковое — меньше половины чайной ложки на 100 граммов. Содержание других консервантов (бензойнокислого натрия и сорбиновой кислоты) оказалось на грани, но тоже ничего тревожного.

      Подробности, советы, как распознать хорошую икру, и рецепты от шеф-поваров — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».

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