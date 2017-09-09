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  • 09.09, 17:55
    Экзотика в российском саду: пятерка необычных съедобных растений. еда, продукты, растения, сельское хозяйство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкзотика в российском саду: пятерка необычных съедобных растений

    Экзотика в российском саду: пятерка необычных съедобных растений

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    Экзотика в российском саду: пятерка необычных съедобных растений

    Экзотика в российском саду: пятерка необычных съедобных растений

    Экзотика в российском саду: пятерка необычных съедобных растений

      Артишок — один из самых гламурных продуктов, и кажется, что он совсем не из нашей жизни. Впрочем, смириться с его недоступностью готовы не все россияне. Программа «Еда живая и мертвая» нашла тех, кто прямо у себя на грядках выращивает и артишоки, и другие нетипичные для нас съедобные растения.

      1. Артишоки

      Артишоки стали в России экзотикой только после революции. В давние времена их активно выращивали в помещичьих хозяйствах.

      Артишоки богаты антиоксидантами, которые служат профилактикой хронических болезней — сердечно-сосудистых и даже онкологических. А еще в них много инулина — полезного пребиотика. К тому же инулин естественным образом снижает уровень сахара в крови.

      Выращивать артишоки пытаются в разных регионах России, и в Интернете можно найти немало видеоуроков на эту тему. Но в этом году из-за холодного лета артишоки не удались, зато уродились кардоны — родственные артишокам растения.

      2. Кейл

      Капусту кейл выращивали в России до конца XVIII века, а потом его вытеснила более урожайная и сочная кочанная капуста. Снова про кейл вспомнили в XXI веке в США, где растение быстро вошло в моду среди вегетарианцев. Некоторые его виды даже называют «русской капустой». Российский климат для него подходит.

      Кейл отличает большое содержание белка — его даже называют растительной говядиной. А еще в этой капусте много кальция — больше, чем в молоке. Более того, по данным норвежских ученых, из молока усваивается лишь 30% этого вещества, а из капусты — все 50%. По многим другим показателям — витаминам С и А, магнию, железу — кейл тоже считается выдающимся растением. Готовят из него главным образом салаты, смузи и хрустящие чипсы.

      3. Момордика

      В новосибирском ботаническом саду на азиатскую культуру под названием «момордика» возлагают особые надежды. Тут даже вывели ее российский сорт под названием «Гоша».

      Момордика содержит гликоалкалоиды и другие вещества, которые нормализуют содержание сахара в крови и регулируют давление. Это, конечно, не замена лекарствам, но точно хорошая профилактика. Из момордики в Японии, например, готовят чипсы, сок, чаи. А можно просто нарезать полукольцами и обжарить.

      4. Актинидия

      На юге России некоторые пробуют выращивать киви, а в более северных регионах неплохо себя чувствует родственник этого фрукта — древовидная лиана актинидия коломикта. Растение родом с Дальнего Востока, поэтому выживает даже в сильные морозы, а за сезон 30-летняя лиана приносит 2–3 кг плодов.

      В этих плодах, как и в киви, содержится фермент актинидин — он расщепляет белки и способствует пищеварению. Много тут и витамина С — даже больше, чем в цитрусовых. Всего в 100 граммах актинидии — суточная доза для взрослого человека.

      5. Лимонник

      С Дальнего Востока распространились по российским садам и огородам и кусты лимонника. Его используют против пониженного давления. Объясняется тонизирующее действие наличием веществ под названием лигнаны. Они же являются фитоэстрогенами — растительными аналогами женских половых гормонов.

      Однако лето-2017 оказалось не слишком урожайным и для лимонника тоже.

      Подробности — в видеоматериале программы «Еда живая и мертвая».

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