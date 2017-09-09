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  • 09.09, 14:54
    Появилось видео «прогулки» российских космонавтов за бортом МКС. космонавтика, космос, МКС, Роскосмос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоявилось видео «прогулки» российских космонавтов за бортом МКС

    Появилось видео «прогулки» российских космонавтов за бортом МКС

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    • Кадр из видео: ROSCOSMOS Media Store / youtube.com
    Появилось видео «прогулки» российских космонавтов за бортом МКС

    Появилось видео «прогулки» российских космонавтов за бортом МКС

    Появилось видео «прогулки» российских космонавтов за бортом МКС
    • Кадр из видео: ROSCOSMOS Media Store / youtube.com

      • Государственная корпорация «Роскосмос» выложила в Сеть видео, на котором запечатлена «прогулка» российских специалистов в открытом космосе.

      Космонавты Фёдор Юрчихин и Сергей Рязанский сняли свою «прогулку» за бортом МКС на видео с помощью камеры GoPro. Российские специалисты совершили выход в открытый космос еще 17 августа, но эта впечатляющая запись появилась в Сети только сейчас. Ролик выложила госкорпорация «Роскосмос».

      На видео запечатлена работа космонавтов, слышны их переговоры в открытом космосе. Отмечается, что российские космонавты провели за бортом МКС более семи часов. За это время они взяли пробы с обшивки станции и провели запуск миниатюрных спутников. Запись завершается возвращением Юрчихина и Рязанского на станцию.

      К настоящему моменту Юрчихин уже вернулся на Землю. «Союз МС-04» с ним еще двумя астронавтами приземлился в Казахстане 3 сентября. Рязанский остается на МКС, на прошлой неделе в Сеть попал его снимок железнодорожной арки моста в Крым, сделанный из космоса.

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