«Юридический салон», 9 сентября

Автомобилист разместил рекламу своего предприятия на заднем стекле и кузове своего автомобиля и интересуется, законно ли это.

Юрист Сергей Волгин объясняет: главное, чтобы содержание рекламного текста не противоречило закону.



Сергей Волгин, юрист: «Размещение рекламы на транспортных средствах, принадлежащих рекламодателям, не нормируется. Главное, чтобы содержание рекламы не противоречило закону: не содержало нецензурной брани, недостоверной информации, призывов к совершению насилия и иной незаконной информации».