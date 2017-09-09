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  • 09.09, 14:54
    «Юридический салон», 9 сентября. автомобили, Главная дорога. Юридический салон, реклама. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Юридический салон», 9 сентября

    «Юридический салон», 9 сентября

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    «Юридический салон», 9 сентября

    «Юридический салон», 9 сентября

      Автомобилист разместил рекламу своего предприятия на заднем стекле и кузове своего автомобиля и интересуется, законно ли это.

      Юрист Сергей Волгин объясняет: главное, чтобы содержание рекламного текста не противоречило закону.

      Сергей Волгин, юрист: «Размещение рекламы на транспортных средствах, принадлежащих рекламодателям, не нормируется. Главное, чтобы содержание рекламы не противоречило закону: не содержало нецензурной брани, недостоверной информации, призывов к совершению насилия и иной незаконной информации».

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