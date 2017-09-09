МЧС открыло горячую линию после ДТП с поездом и КамАЗом в ХМАО

В управлении МЧС России по ХМАО открыт телефон горячей линии, по которому можно узнать информацию о пострадавших при столкновении пассажирского поезда и КамАЗа.
Телефон горячей линии: 8 (3467)
39–77-77, сообщает сайт ведомства.
Столкновение состава, в котором находились сотни пассажиров, и грузового автомобиля произошло утром на 17-м км автодороги Нижневартовск — Мегион. Судя по фото и видео с места ЧП, вагон полностью разрушен. От него почти ничего не осталось, кроме искореженного металла.
Число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 17, сообщает «Интерфакс».
Источник: «За помощью к медикам уже обратились порядка 17 человек. У одних травмы, у других на фоне стресса обострились хронические заболевания».
Ранее сообщалось о 14 пострадавших.
Столкновение состава, в котором находились сотни пассажиров, и грузового автомобиля произошло утром на 17-м км автодороги Нижневартовск — Мегион. Судя по фото и видео с места ЧП, вагон полностью разрушен. От него почти ничего не осталось, кроме искореженного металла.
Число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 17, сообщает «Интерфакс».
Источник: «За помощью к медикам уже обратились порядка 17 человек. У одних травмы, у других на фоне стресса обострились хронические заболевания».
Ранее сообщалось о 14 пострадавших.
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