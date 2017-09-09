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  • 09.09, 13:23

    МЧС открыло горячую линию после ДТП с поездом и КамАЗом в ХМАО

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    • Фото: ЧП В Нижневартовске / vk.com
    МЧС открыло горячую линию после ДТП с поездом и КамАЗом в ХМАО

    МЧС открыло горячую линию после ДТП с поездом и КамАЗом в ХМАО

    МЧС открыло горячую линию после ДТП с поездом и КамАЗом в ХМАО
  • Фото: ЧП В Нижневартовске / vk.com

    • В управлении МЧС России по ХМАО открыт телефон горячей линии, по которому можно узнать информацию о пострадавших при столкновении пассажирского поезда и КамАЗа.

    Телефон горячей линии: 8 (3467) 39–77-77, сообщает сайт ведомства.

    Столкновение состава, в котором находились сотни пассажиров, и грузового автомобиля произошло утром на 17-м км автодороги Нижневартовск — Мегион. Судя по фото и видео с места ЧП, вагон полностью разрушен. От него почти ничего не осталось, кроме искореженного металла.

    Число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 17, сообщает «Интерфакс».

    смотретьОчевидцы выложили видео из искореженного вагона после столкновения поезда и КамАЗа в ХМАО
    Очевидцы выложили видео из искореженного вагона после столкновения поезда и КамАЗа в ХМАО
    Источник: «За помощью к медикам уже обратились порядка 17 человек. У одних травмы, у других на фоне стресса обострились хронические заболевания».

    Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

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