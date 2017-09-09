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  • 09.09, 13:23

    Прибалтийские страны отказались считать себя бывшими советскими республиками

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    Прибалтийские страны отказались считать себя бывшими советскими республиками

    Прибалтийские страны отказались считать себя бывшими советскими республиками

    Послы Эстонии, Латвии и Литвы подготовили заявление, в котором попросили журналистов не называть их страны «бывшими советскими республиками».

    Как сообщает «Интерфакс», заявление было направлено в редакцию газеты Le Monde. Ранее это издание опубликовало материал о Финляндии с картой, на которой прибалтийские страны отмечались как «бывшие советские республики».

    Из заявления дипломатов: «Мы были бы крайне благодарны, если бы в ваших статьях более не использовался термин „бывшие советские республики“, поскольку таким образом приведенные выше исторические и признанные на международном уровне факты были бы отражены должным образом».

    В заявлении подчеркивается, что прибалтийские государства в 1940 году были включены в состав СССР путем «военной аннексии». По словам послов, эта «аннексия» никогда не признавалась «большей частью стран мира», в том числе Францией. Дипломаты также подчеркнули, что после распада Советского Союза в этом регионе не появилось новых государств, но балтийские страны восстановили свою независимость.

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