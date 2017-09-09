Прибалтийские страны отказались считать себя бывшими советскими республиками

Послы Эстонии, Латвии и Литвы подготовили заявление, в котором попросили журналистов не называть их страны «бывшими советскими республиками».
Как сообщает «Интерфакс», заявление было направлено в редакцию газеты Le Monde. Ранее это издание опубликовало материал о Финляндии с картой, на которой прибалтийские страны отмечались как «бывшие советские республики».
Из заявления дипломатов: «Мы были бы крайне благодарны, если бы в ваших статьях более не использовался термин „бывшие советские республики“, поскольку таким образом приведенные выше исторические и признанные на международном уровне факты были бы отражены должным образом».
В заявлении подчеркивается, что прибалтийские государства в 1940 году были включены в состав СССР путем «военной аннексии». По словам послов, эта «аннексия» никогда не признавалась «большей частью стран мира», в том числе Францией. Дипломаты также подчеркнули, что после распада Советского Союза в этом регионе не появилось новых государств, но балтийские страны восстановили свою независимость.
Из заявления дипломатов: «Мы были бы крайне благодарны, если бы в ваших статьях более не использовался термин „бывшие советские республики“, поскольку таким образом приведенные выше исторические и признанные на международном уровне факты были бы отражены должным образом».
В заявлении подчеркивается, что прибалтийские государства в 1940 году были включены в состав СССР путем «военной аннексии». По словам послов, эта «аннексия» никогда не признавалась «большей частью стран мира», в том числе Францией. Дипломаты также подчеркнули, что после распада Советского Союза в этом регионе не появилось новых государств, но балтийские страны восстановили свою независимость.
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