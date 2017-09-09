«Только этим и жила»: Валерия рассказала о нерожденном ребенке от Пригожина

Певица Валерия раскрыла свои самые сокровенные тайны. В прошлом выпуске программы НТВ «Секрет на миллион» она откровенно рассказала о жизни с двумя первыми мужьями. В этот раз звезда открыла правду о том, как переживала потерю ребенка от третьего мужа. А в финале ее ждал секрет на миллион.
В прошлом выпуске программы «Секрет на миллион» Валерия ответила на пять вопросов и выиграла 250 тысяч рублей. Она рассказала о жизни со своим вторым мужем Александром Шульгиным и объяснила, почему оставалась с супругом-тираном на протяжении долгих лет. Свой первый брак певица тоже считает ошибкой. Так ли безоблачен ее третий брак, как кажется со стороны?
Недавно Валерия отметила 13-ю годовщину свадьбы с Иосифом Пригожиным. Они были знакомы задолго до того, как начались их романтические отношения, но близко не общались.
Валерия: «Когда мы с ним первый раз встретились по работе, я приехала сама на своем минивэне. Маскировка у меня еще была, потому что было такое послеразводное состояние. Во избежание неприятностей — очки, парик с каштановыми волосами, кепка. Он вышел, меня встретил и провел меня к столу. Но я очень не люблю носить очки, я тут же их сняла. И как в рассказах, тут все случилось. Он увидел мои глаза и пропал в одну секунду. Но я в тот момент ни о чем таком не думала».
На следующий день после их встречи Валерия перестала садиться за руль — Иосиф прислал за ней машину. Притом он часто сам садился за руль, чтобы ее отвезти. Но певица не рассматривала возможность романтических отношений между ними до поездки в Амстердам, где они снимали клип.
Валерия: «Мы гуляем по городу, красота, и тут он за ручку меня берет. Я говорю: „Что такое?“».
В этот момент Валерия наконец заметила, как на нее смотрит Иосиф Пригожин. Певица была удивлена, ведь она не старалась вызвать его интерес к себе.
Валерия: «Потом мы сидели, ужинали где-то в ресторане, и тут он говорит: „Я тебя люблю“. Ни с того ни с сего. Смотрю: он весь трясется. Мне его стало так жалко».
По ее словам, она вернулась в Москву уже с другим ощущением, начала смотреть на него как на мужчину. Первый поцелуй случился в машине — Пригожин вызвался отвезти Валерию к детям, хотя путь был неблизкий — 800 км. Когда они приехали, дети неожиданно проявили симпатию к «чужому дяде». Как вспоминает Валерия, они «не могли от него отлипнуть». Как только Пригожин уехал, Валерия поняла, что он — тот, кто ей нужен.
Этот брак оказался не таким, как два предыдущих. Валерия утверждает, что они никогда друг друга не ревновали. Певица уверенно заявляет, что счастлива в браке. Но не все в их семейной жизни оказалось безоблачным.
В этот раз в студию программы «Секрет на миллион» пришел супруг Валерии Иосиф Пригожин. Они вместе продолжили рассказ о своей жизни. Он признался, что до встречи с ней не верил в любовь с первого взгляда, но Валерия полностью изменила его жизнь, став ее смыслом.
Единственное, что серьезно омрачило их брак, — отсутствие общего ребенка. Валерия откровенно признала, что слухи, которые появлялись в СМИ о том, что она была беременна от Иосифа и потеряла ребенка, — не вымысел.
Пригожин вспомнил, что Валерия даже успела придумать имя их нерожденному ребенку — Егор. Пара была уверена, что будет мальчик. Но их надежды не осуществились. Пригожин заявил, что тот период их отношений был особенным. Но плод остановился в развитии.
Валерия: «У меня не было цели завести детей. Но когда эта ситуация случилась, я стала скупать все журналы, все на эту тему, опять погрузилась в нее, как в первый раз. Я только этим и жила. Как быстро перестроилось мое сознание! Просто в одну секунду. И я уже настолько настроилась, когда это случилось…»
Позже Валерия рассказала о дружбе с Лейлой Фаттаховой, которую называли гражданской женой Пригожина. А потом певицу ждала встреча с ее падчерицей Данаей, у которой раньше были плохие отношения с отцом Иосифом Пригожиным. В конце Валерия получила вопрос о самом страшном секрете, о котором не знает даже ее нынешний муж.
Решилась ли певица открыть тайну? Подробности — в выпуске программы.
Недавно Валерия отметила 13-ю годовщину свадьбы с Иосифом Пригожиным. Они были знакомы задолго до того, как начались их романтические отношения, но близко не общались.
Валерия: «Когда мы с ним первый раз встретились по работе, я приехала сама на своем минивэне. Маскировка у меня еще была, потому что было такое послеразводное состояние. Во избежание неприятностей — очки, парик с каштановыми волосами, кепка. Он вышел, меня встретил и провел меня к столу. Но я очень не люблю носить очки, я тут же их сняла. И как в рассказах, тут все случилось. Он увидел мои глаза и пропал в одну секунду. Но я в тот момент ни о чем таком не думала».
На следующий день после их встречи Валерия перестала садиться за руль — Иосиф прислал за ней машину. Притом он часто сам садился за руль, чтобы ее отвезти. Но певица не рассматривала возможность романтических отношений между ними до поездки в Амстердам, где они снимали клип.
Валерия: «Мы гуляем по городу, красота, и тут он за ручку меня берет. Я говорю: „Что такое?“».
В этот момент Валерия наконец заметила, как на нее смотрит Иосиф Пригожин. Певица была удивлена, ведь она не старалась вызвать его интерес к себе.
Валерия: «Потом мы сидели, ужинали где-то в ресторане, и тут он говорит: „Я тебя люблю“. Ни с того ни с сего. Смотрю: он весь трясется. Мне его стало так жалко».
По ее словам, она вернулась в Москву уже с другим ощущением, начала смотреть на него как на мужчину. Первый поцелуй случился в машине — Пригожин вызвался отвезти Валерию к детям, хотя путь был неблизкий — 800 км. Когда они приехали, дети неожиданно проявили симпатию к «чужому дяде». Как вспоминает Валерия, они «не могли от него отлипнуть». Как только Пригожин уехал, Валерия поняла, что он — тот, кто ей нужен.
Этот брак оказался не таким, как два предыдущих. Валерия утверждает, что они никогда друг друга не ревновали. Певица уверенно заявляет, что счастлива в браке. Но не все в их семейной жизни оказалось безоблачным.
В этот раз в студию программы «Секрет на миллион» пришел супруг Валерии Иосиф Пригожин. Они вместе продолжили рассказ о своей жизни. Он признался, что до встречи с ней не верил в любовь с первого взгляда, но Валерия полностью изменила его жизнь, став ее смыслом.
Единственное, что серьезно омрачило их брак, — отсутствие общего ребенка. Валерия откровенно признала, что слухи, которые появлялись в СМИ о том, что она была беременна от Иосифа и потеряла ребенка, — не вымысел.
Пригожин вспомнил, что Валерия даже успела придумать имя их нерожденному ребенку — Егор. Пара была уверена, что будет мальчик. Но их надежды не осуществились. Пригожин заявил, что тот период их отношений был особенным. Но плод остановился в развитии.
Валерия: «У меня не было цели завести детей. Но когда эта ситуация случилась, я стала скупать все журналы, все на эту тему, опять погрузилась в нее, как в первый раз. Я только этим и жила. Как быстро перестроилось мое сознание! Просто в одну секунду. И я уже настолько настроилась, когда это случилось…»
Позже Валерия рассказала о дружбе с Лейлой Фаттаховой, которую называли гражданской женой Пригожина. А потом певицу ждала встреча с ее падчерицей Данаей, у которой раньше были плохие отношения с отцом Иосифом Пригожиным. В конце Валерия получила вопрос о самом страшном секрете, о котором не знает даже ее нынешний муж.
Решилась ли певица открыть тайну? Подробности — в выпуске программы.
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