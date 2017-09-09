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  • 09.09, 16:24
    Поворот на 90 градусов: учимся сдавать новый экзамен в ГАИ. автомобили, Главная дорога. Школа вождения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоворот на 90 градусов: учимся сдавать новый экзамен в ГАИ

    Поворот на 90 градусов: учимся сдавать новый экзамен в ГАИ

    1 комментарий
    Поворот на 90 градусов: учимся сдавать новый экзамен в ГАИ

    Поворот на 90 градусов: учимся сдавать новый экзамен в ГАИ

    Поворот на 90 градусов: учимся сдавать новый экзамен в ГАИ

      «Повороты на 90 градусов» — новый экзамен на права в ГАИ. Ширина коридора для упражнения — примерно в 2 раза шире среднего автомобиля, а длина равна двум длинам его корпуса. Но многие все равно не вписываются в повороты.

      Новички не учитывают, что задние колеса автомобиля идут по меньшему радиусу. Значит, нужно больше места для поворота. В ограниченном пространстве перед левым поворотом нужно сначала взять немного вправо, а перед правым — влево.

      В качестве испытуемого программа «Главная дорога» выбрала Габриэллу — певицу из Бразилии, которая уже долгое время живет в Москве. Инструкции и советы — в видеоматериале.

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