Поворот на 90 градусов: учимся сдавать новый экзамен в ГАИ

«Повороты на 90 градусов» — новый экзамен на права в ГАИ. Ширина коридора для упражнения — примерно в 2 раза шире среднего автомобиля, а длина равна двум длинам его корпуса. Но многие все равно не вписываются в повороты.

Новички не учитывают, что задние колеса автомобиля идут по меньшему радиусу. Значит, нужно больше места для поворота. В ограниченном пространстве перед левым поворотом нужно сначала взять немного вправо, а перед правым — влево.



В качестве испытуемого программа «Главная дорога» выбрала Габриэллу — певицу из Бразилии, которая уже долгое время живет в Москве. Инструкции и советы — в видеоматериале.