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  • 09.09, 14:54
    Вызволяем машину из грязи: «Главная дорога» протестировала сенд-траки. автомобили, Главная дорога. Лаборатория, дороги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВызволяем машину из грязи: «Главная дорога» протестировала сенд-траки

    Вызволяем машину из грязи: «Главная дорога» протестировала сенд-траки

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    Вызволяем машину из грязи: «Главная дорога» протестировала <nobr>сенд-траки</nobr>

    Вызволяем машину из грязи: «Главная дорога» протестировала сенд-траки

    Вызволяем машину из грязи: «Главная дорога» протестировала <nobr>сенд-траки</nobr>

      Съехал с асфальта — будь готов ко всему: никогда не знаешь, где застрянешь. Сенд-траков на авторынках море — на любой кошелек. Профессиональные — от 5000 до 8000 рублей за штуку. Экономный вариант — 1000 рублей за пару, а можно сделать сенд-трак самостоятельно из старого коврика и болтов.

      Программа «Главная дорога» сравнила гибкий резиновый сенд-трак за 5000 рублей, дешевый вариант за 1000 рублей за пару и самоделку из старого коврика.

      Первым делом замерили силу трения: трапы жестко закрепили на колесе обычной легковушки и попробовали сдвинуть ее с места с помощью троса. Чем труднее сдвинуть, тем лучше зацеп трака за грунт. Усилие измерили динамометром.

      Опыт показал, что хуже всех держится за грунт поделка за 1000 рублей — всего 200 килоньютонов. Резиновый за 5000 потребовал усилие в 295 килоньютонов, но и самоделка ненамного хуже — 240 килоньютонов.

      Опыты на мокром асфальте и грунтовой дороге — в сюжете программы «Главная дорога».

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