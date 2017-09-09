Вызволяем машину из грязи: «Главная дорога» протестировала сенд-траки

Съехал с асфальта — будь готов ко всему: никогда не знаешь, где застрянешь.
Сенд-траков на авторынках море — на любой кошелек. Профессиональные — от 5000 до 8000 рублей за штуку. Экономный вариант — 1000 рублей за пару, а можно сделать сенд-трак самостоятельно из старого коврика и болтов.
Программа «Главная дорога» сравнила гибкий резиновый сенд-трак за 5000 рублей, дешевый вариант за 1000 рублей за пару и самоделку из старого коврика.
Первым делом замерили силу трения: трапы жестко закрепили на колесе обычной легковушки и попробовали сдвинуть ее с места с помощью троса. Чем труднее сдвинуть, тем лучше зацеп трака за грунт. Усилие измерили динамометром.
Опыт показал, что хуже всех держится за грунт поделка за 1000 рублей — всего 200 килоньютонов. Резиновый за 5000 потребовал усилие в 295 килоньютонов, но и самоделка ненамного хуже — 240 килоньютонов.
Опыты на мокром асфальте и грунтовой дороге — в сюжете программы «Главная дорога».
Первым делом замерили силу трения: трапы жестко закрепили на колесе обычной легковушки и попробовали сдвинуть ее с места с помощью троса. Чем труднее сдвинуть, тем лучше зацеп трака за грунт. Усилие измерили динамометром.
Опыт показал, что хуже всех держится за грунт поделка за 1000 рублей — всего 200 килоньютонов. Резиновый за 5000 потребовал усилие в 295 килоньютонов, но и самоделка ненамного хуже — 240 килоньютонов.
Опыты на мокром асфальте и грунтовой дороге — в сюжете программы «Главная дорога».
Комментарии