Сверхчеловек из Ирана поставил неожиданный диагноз Николаю Караченцову

Загадочный иранец Бабак Джафарипур, который минувшей весной впервые заявил о себе во всеуслышание, вновь вернулся в Россию.
Бабак Джафарипур, впервые прибывший в Россию по приглашению очень влиятельного миллиардера, заставил миллионы телезрителей прильнуть к экрану и застыть в изумлении. Слава об уникальном целителе вмиг разлетелась по городам и весям. Звезды первой величины, миллиардеры из списка Forbes и даже президенты соседних республик стали его постоянными клиентами.
Что касается народного артиста Николая Караченцова, то он прошел через заботливые руки всех знаменитых светил медицины. Врачи сделали все, что могли. Но последние годы легче не становилось. А тут еще и вторая авария. Последнее время в Интернете писали, что у Караченцова обнаружили рак легких. Прибывшего в ближнее Подмосковье целителя попросили проверить, так ли это на самом деле.
Бабак Джафарипур: «Не сильное что-то, если что-то сильное — сразу высасывает энергию. Тут нормально, простое что-то».
Через пару дней после этого сеанса немецкие врачи подтвердят диагноз иранского целителя: в легких народного артиста метастаз нет.
После уникального энергетического сеанса состояние Караченцова улучшилось, на что сразу же обратила внимание его супруга. Впервые за долгое время народный артист своей рукой уверенно поставил автограф. После сеанса энергия Бабака Джафарипура самостоятельно продолжит исцелять Караченцова.
Также в рамках нового визита в Россию иранский целитель уложил на лопатки звезду ток-шоу Вячеслава Ковтуна и указал на его проблему выше пояса. Кроме этого, он поставил на ноги парализованную женщину и вернул к жизни парня, попавшего в автокатастрофу. Подробности — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
Что касается народного артиста Николая Караченцова, то он прошел через заботливые руки всех знаменитых светил медицины. Врачи сделали все, что могли. Но последние годы легче не становилось. А тут еще и вторая авария. Последнее время в Интернете писали, что у Караченцова обнаружили рак легких. Прибывшего в ближнее Подмосковье целителя попросили проверить, так ли это на самом деле.
Бабак Джафарипур: «Не сильное что-то, если что-то сильное — сразу высасывает энергию. Тут нормально, простое что-то».
Через пару дней после этого сеанса немецкие врачи подтвердят диагноз иранского целителя: в легких народного артиста метастаз нет.
После уникального энергетического сеанса состояние Караченцова улучшилось, на что сразу же обратила внимание его супруга. Впервые за долгое время народный артист своей рукой уверенно поставил автограф. После сеанса энергия Бабака Джафарипура самостоятельно продолжит исцелять Караченцова.
Также в рамках нового визита в Россию иранский целитель уложил на лопатки звезду ток-шоу Вячеслава Ковтуна и указал на его проблему выше пояса. Кроме этого, он поставил на ноги парализованную женщину и вернул к жизни парня, попавшего в автокатастрофу. Подробности — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
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