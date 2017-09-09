Путин поручил создать историко-археологический парк в Севастополе

Владимир Путин поручил создать историко-археологический парк «Херсонес Таврический» в Севастополе, а также модернизировать одноименный музей-заповедник . Об этом сообщается на сайте Кремля.

Речь, в частности, идет об улучшении технической оснащенности заповедника и его транспортной доступности. Что касается создания историко-археологического парка «Херсонес Таврический», то следует установить границы его территории, определить объемы и источники финансирования. Минобороны России поручено обеспечить предоставление Севастополю соответствующих земельных участков.



Президент также поручил отремонтировать галерею имени Айвазовского в Феодосии и «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник».