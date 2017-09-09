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  • 09.09, 11:51
    Путин поручил создать историко-археологический парк в Севастополе. Крым, Путин, Севастополь, археология, выставки и музеи, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поручил создать историко-археологический парк в Севастополе

    Путин поручил создать историко-археологический парк в Севастополе

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    Путин поручил создать историко-археологический парк в Севастополе

    Путин поручил создать <nobr>историко-археологический</nobr> парк в Севастополе

      Владимир Путин поручил создать историко-археологический парк «Херсонес Таврический» в Севастополе, а также модернизировать одноименный музей-заповедник. Об этом сообщается на сайте Кремля.

      Речь, в частности, идет об улучшении технической оснащенности заповедника и его транспортной доступности. Что касается создания историко-археологического парка «Херсонес Таврический», то следует установить границы его территории, определить объемы и источники финансирования. Минобороны России поручено обеспечить предоставление Севастополю соответствующих земельных участков.

      Президент также поручил отремонтировать галерею имени Айвазовского в Феодосии и «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник».

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