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  • 09.09, 10:20
    «Зачем слепому телевизор?»: сахалинский инвалид возмущен подарком чиновников. Сахалин, инвалиды, слепые, социальное обеспечение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Зачем слепому телевизор?»: сахалинский инвалид возмущен подарком чиновников

    «Зачем слепому телевизор?»: сахалинский инвалид возмущен подарком чиновников

    2 комментария
    «Зачем слепому телевизор?»: сахалинский инвалид возмущен подарком чиновников

    «Зачем слепому телевизор?»: сахалинский инвалид возмущен подарком чиновников

    «Зачем слепому телевизор?»: сахалинский инвалид возмущен подарком чиновников

      На Сахалине забота чиновников о пенсионере обернулась настоящим конфузом. Местные социальные службы подарили слепому инвалиду телевизор. Такой презент мужчина получил по программе реабилитации. Он не видит уже несколько лет и нуждается в совсем другой помощи. Для нормальной жизни ему необходимы говорящие часы и новая трость.

      Подарок должен быть оригинальным. Но то, что предоставил Степану Папиляну Фонд социального страхования Южно-Сахалинска, поразило всех. Незрячий инвалид получил по программе реабилитации телевизор.

      Степан Папилян, инвалид: «Зачем слепому телевизор? Это то же самое, что подарить безногому велосипед двухколесный».

      На вид Степан Артёмович — здоровый крепкий мужчина. У него даже есть свой сад, где он выращивает яблоки. Но в глазах у пенсионера — только неразличимые пятна. Несколько лет назад Степану Папиляну поставили первую группу инвалидности и составили план реабилитации. Тогда он еще мог что-то видеть.

      Недавно Степан Артёмович обратился за помощью. В фонде подняли старые бумаги и по прошлому заключению выделили портативный экран. Подобные гаджеты Степану Артёмовичу точно не нужны.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Никиты Молодницкого.

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