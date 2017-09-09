«Зачем слепому телевизор?»: сахалинский инвалид возмущен подарком чиновников

На Сахалине забота чиновников о пенсионере обернулась настоящим конфузом. Местные социальные службы подарили слепому инвалиду телевизор. Такой презент мужчина получил по программе реабилитации. Он не видит уже несколько лет и нуждается в совсем другой помощи. Для нормальной жизни ему необходимы говорящие часы и новая трость.
Подарок должен быть оригинальным. Но то, что предоставил Степану Папиляну Фонд социального страхования Южно-Сахалинска, поразило всех. Незрячий инвалид получил по программе реабилитации телевизор.
Степан Папилян, инвалид: «Зачем слепому телевизор? Это то же самое, что подарить безногому велосипед двухколесный».
На вид Степан Артёмович — здоровый крепкий мужчина. У него даже есть свой сад, где он выращивает яблоки. Но в глазах у пенсионера — только неразличимые пятна. Несколько лет назад Степану Папиляну поставили первую группу инвалидности и составили план реабилитации. Тогда он еще мог что-то видеть.
Недавно Степан Артёмович обратился за помощью. В фонде подняли старые бумаги и по прошлому заключению выделили портативный экран. Подобные гаджеты Степану Артёмовичу точно не нужны.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Никиты Молодницкого.
Степан Папилян, инвалид: «Зачем слепому телевизор? Это то же самое, что подарить безногому велосипед двухколесный».
На вид Степан Артёмович — здоровый крепкий мужчина. У него даже есть свой сад, где он выращивает яблоки. Но в глазах у пенсионера — только неразличимые пятна. Несколько лет назад Степану Папиляну поставили первую группу инвалидности и составили план реабилитации. Тогда он еще мог что-то видеть.
Недавно Степан Артёмович обратился за помощью. В фонде подняли старые бумаги и по прошлому заключению выделили портативный экран. Подобные гаджеты Степану Артёмовичу точно не нужны.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Никиты Молодницкого.
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