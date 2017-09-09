В Москве почтили память жертв теракта на улице Гурьянова

В Москве на улице Гурьянова минувшей ночью вспоминали жертв теракта 1999 года. Тогда в результате взрыва в жилом доме погибли 106 человек, 690 получили ранения.

К бывшему дому №19, на месте которого установлена мемориальная стела, пришли десятки человек, чтобы почтить память погибших. Многие принесли с собой свечи, иконы и крестики. Затем в храме-часовне прошла панихида.



Взрыв в многоэтажке прогремел 8 сентября в 23 часа 59 минут. Два подъезда были разрушены полностью.