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  • 09.09, 10:20
    В Москве почтили память жертв теракта на улице Гурьянова. Москва, памятные даты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве почтили память жертв теракта на улице Гурьянова

    В Москве почтили память жертв теракта на улице Гурьянова

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    В Москве почтили память жертв теракта на улице Гурьянова

    В Москве почтили память жертв теракта на улице Гурьянова

    В Москве почтили память жертв теракта на улице Гурьянова

      В Москве на улице Гурьянова минувшей ночью вспоминали жертв теракта 1999 года. Тогда в результате взрыва в жилом доме погибли 106 человек, 690 получили ранения.

      К бывшему дому №19, на месте которого установлена мемориальная стела, пришли десятки человек, чтобы почтить память погибших. Многие принесли с собой свечи, иконы и крестики. Затем в храме-часовне прошла панихида.

      Взрыв в многоэтажке прогремел 8 сентября в 23 часа 59 минут. Два подъезда были разрушены полностью.

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