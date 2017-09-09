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  • 09.09, 08:49

    Минобороны рассекретило потери СССР во время Карибского кризиса

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    Минобороны рассекретило потери СССР во время Карибского кризиса

    Минобороны рассекретило потери СССР во время Карибского кризиса

    Российское оборонительное ведомство впервые обнародовало официальные данные о потерях на Кубе во время Карибского кризиса.

    Согласно сообщению, которое появилось на сайте Минобороны в ночь на 9 сентября, на Острове Свободы погибли 64 гражданина СССР.

    Минобороны РФ: «Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным Минобороны РФ, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина».

    Рассекреченную информацию раскрыли к 55-летию со дня доставки советских баллистических ракет на Кубу. Операция «Анадырь» стала ответной мерой на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозы американского военного вторжения на Кубу.

    55 лет назад Карибский или Кубинский кризис поставил мир на грань ядерной войны. Тринадцать дней, с того момента, когда в Вашингтоне увидели снимки советских ракет, сделанные на Кубе американским истребителем, человечество стояло на пороге войны. Это обострение между СССР и США стало переломным моментом в ядерной гонке и приблизило начало разоружения.

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