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  • 09.09, 08:49
    СМИ: пострадавшая при взрыве в Киеве модель была «лицом Dior». Киев, Украина, взрывы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: пострадавшая при взрыве в Киеве модель была «лицом Dior»

    СМИ: пострадавшая при взрыве в Киеве модель была «лицом Dior»

    1 комментарий
    СМИ: пострадавшая при взрыве в Киеве модель была «лицом Dior»

    СМИ: пострадавшая при взрыве в Киеве модель была «лицом Dior»

    СМИ: пострадавшая при взрыве в Киеве модель была «лицом Dior»

      Женщина, пострадавшая при взрыве автомобиля на Бессарабской площади в центре Киева, была известной моделью, представляющей марку Dior.

      Подруга пострадавшей сообщила телеканалу «Украина», что «это всемирно известная модель», которая «была лицом Dior». Фамилия женщины не сообщается, известно лишь имя — Наталья.

      смотретьВзрыв автомобиля в Киеве попал на видео
      Взрыв автомобиля в Киеве попал на видео
      Автомобиль в центре Киева взорвался во время движения вечером 8 сентября. Водитель погиб на месте. Это гражданин Грузии и уроженец Чечни Тимур Махаури, который, по словам спикера МВД Украины Артема Шевченко, был известен в криминальных кругах и был участником боевых действий в Донбассе.

      Вместе с ним в машине находились женщина и ребенок, которые госпитализированы. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. У нее серьезные травмы конечностей и ожоги. Жизни ребенка ничто не угрожает.

      Момент взрыва попал в объективы видеорегистраторов.

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