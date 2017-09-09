СМИ: пострадавшая при взрыве в Киеве модель была «лицом Dior»

Женщина, пострадавшая при взрыве автомобиля на Бессарабской площади в центре Киева, была известной моделью, представляющей марку Dior.
Подруга пострадавшей сообщила телеканалу «Украина», что «это всемирно известная модель», которая «была лицом Dior». Фамилия женщины не сообщается, известно лишь имя — Наталья.
Автомобиль в центре Киева взорвался во время движения вечером 8 сентября. Водитель погиб на месте. Это гражданин Грузии и уроженец Чечни Тимур Махаури, который, по словам спикера МВД Украины Артема Шевченко, был известен в криминальных кругах и был участником боевых действий в Донбассе.
Вместе с ним в машине находились женщина и ребенок, которые госпитализированы. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. У нее серьезные травмы конечностей и ожоги. Жизни ребенка ничто не угрожает.
Момент взрыва попал в объективы видеорегистраторов.
Автомобиль в центре Киева взорвался во время движения вечером 8 сентября. Водитель погиб на месте. Это гражданин Грузии и уроженец Чечни Тимур Махаури, который, по словам спикера МВД Украины Артема Шевченко, был известен в криминальных кругах и был участником боевых действий в Донбассе.
Вместе с ним в машине находились женщина и ребенок, которые госпитализированы. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. У нее серьезные травмы конечностей и ожоги. Жизни ребенка ничто не угрожает.
Момент взрыва попал в объективы видеорегистраторов.
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