Сноуден отверг обвинения в шпионаже в пользу России

Экс-сотрудник американского АНБ Эдвард Сноуден заявил, что не является агентом российских спецслужб.
Такое заявление он сделала немецкому изданию Spiegel. Ранее глава федерального ведомства по защите конституции Германии (контрразведка) Ханс-Георг Маасен предположил, что Сноуден является агентом российских спецслужб. Якобы деятельность американца является «частью гибридной войны, которую ведет Россия против Запада», передает РИА Новости.
Эдвард Сноуден: «Ему (Маасену) даже не хватило мужества утверждать, что я русский шпион. Вместо этого он сказал, что мы не можем доказать, что Сноуден является русским агентом, есть определенное „правдоподобие“. В самом деле так можно сказать о каждом».
Сноуден в 2013 году организовал утечку информации из Агентства национальной безопасности (АНБ), тогда весть мир узнал, какими способами спецслужбы ведут электронную слежку в разных странах мира.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.
Эдвард Сноуден: «Ему (Маасену) даже не хватило мужества утверждать, что я русский шпион. Вместо этого он сказал, что мы не можем доказать, что Сноуден является русским агентом, есть определенное „правдоподобие“. В самом деле так можно сказать о каждом».
Сноуден в 2013 году организовал утечку информации из Агентства национальной безопасности (АНБ), тогда весть мир узнал, какими способами спецслужбы ведут электронную слежку в разных странах мира.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.
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