В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил национальный траур в связи с разрушительным землетрясением.
Страна будет скорбеть по погибшим три дня, передает РИА Новости.
По последним данным, удар стихии унес жизни около 60 человек. Это число может увеличиться: спасателям предстоит разобрать завалы.
Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у берегов Мексики накануне утром. Власти назвали его мощнейшим за последние 100 лет в истории страны.
По последним данным, удар стихии унес жизни около 60 человек. Это число может увеличиться: спасателям предстоит разобрать завалы.
Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у берегов Мексики накануне утром. Власти назвали его мощнейшим за последние 100 лет в истории страны.
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