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  • 09.09, 08:49
    В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения. Мексика, землетрясения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

    В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

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    • Фото: Reuters © 2017, Nick Oxford
    В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

    В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения

    В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясения
    • Фото: Reuters © 2017, Nick Oxford

      • Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил национальный траур в связи с разрушительным землетрясением.

      Страна будет скорбеть по погибшим три дня, передает РИА Новости.

      По последним данным, удар стихии унес жизни около 60 человек. Это число может увеличиться: спасателям предстоит разобрать завалы.

      смотретьВо власти разрушительного землетрясения в Мексике оказались миллионы людей
      Во власти разрушительного землетрясения в Мексике оказались миллионы людей
      Землетрясение магнитудой 8,2 произошло у берегов Мексики накануне утром. Власти назвали его мощнейшим за последние 100 лет в истории страны.

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