В финале US Open сыграют Надаль и Андерсон

🇪🇸🎾💯❗❗❗@RafaelNadal defeats Del Potro 4–6, 6–0, 6–3, 6–2 and returns to the #USOpen final for the first time since 2013! pic.twitter.com/OWNC4qsUze — US Open Tennis (@usopen) 9 сентября 2017 г.

В полуфинале Андерсон оказался сильнее испанца Пабло Каррено-Бусты (4:6, 7:5, 6:3, 6:4), а первая ракетка мира Надаль одолел аргентинца Хуана Мартина дель Потро — 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.31-летний испанец в 23-й раз вышел в финал турниров серии Большого шлема. В финале US Open он сыграет в четвертый раз, всего он выигрывал в Нью-Йорке дважды.Финал состоится в воскресенье. Надаль и 28-я ракетка мира Андерсон встречались друг с другом четыре раза, и каждый раз победа была за испанцем.