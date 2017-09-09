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  • 09.09, 05:47

    В финале US Open сыграют Надаль и Андерсон

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    В финале US Open сыграют Надаль и Андерсон

    В финале US Open сыграют Надаль и Андерсон

    Стали известны финалисты US Open — 2017 у одиночников. В финал турнира вышли южноафриканец Кевин Андерсон и испанец Рафаэль Надаль.

    В полуфинале Андерсон оказался сильнее испанца Пабло Каррено-Бусты (4:6, 7:5, 6:3, 6:4), а первая ракетка мира Надаль одолел аргентинца Хуана Мартина дель Потро — 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.


    31-летний испанец в 23-й раз вышел в финал турниров серии Большого шлема. В финале US Open он сыграет в четвертый раз, всего он выигрывал в Нью-Йорке дважды.

    Финал состоится в воскресенье. Надаль и 28-я ракетка мира Андерсон встречались друг с другом четыре раза, и каждый раз победа была за испанцем.

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