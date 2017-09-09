Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн семье боксера Абдусаламова

Власти штата
Нью-Йорк согласились выплатить $22 млн по иску родственников российского боксера Магомеда Абдусаламова, который получил тяжелую черепно-мозговую травму во время боя в США.
Соглашение сторон было одобрено в пятницу судьей Джанетт Родригес-Морик, сообщает ТАСС.
В ноябре 2013 года Магомед Абдусаламов в ходе поединка с кубинцем Майком Пересом получил тяжелые травмы. В больнице россиянин перенес инсульт. Он был помещен в искусственную кому и перенес несколько операций.
Некоторое время Абдусаламов провел в реабилитационном центре. Сейчас он остается парализованным с правой стороны и не может ходить.
В феврале 2014 года стало известно, что семья Абдусаламова подала иск на $100 млн к властям штата Нью-Йорк и руководству Атлетической комиссии штата. Семья обвиняла чиновников и медицинских работников в халатности, беспечности и непрофессиональном выполнении обязанностей, что привело к необратимым повреждениям головного мозга у боксера в результате полученной на ринге травмы. В иске говорилось, что в случае своевременной остановки боя травм можно было бы избежать.
В ноябре 2013 года Магомед Абдусаламов в ходе поединка с кубинцем Майком Пересом получил тяжелые травмы. В больнице россиянин перенес инсульт. Он был помещен в искусственную кому и перенес несколько операций.
Некоторое время Абдусаламов провел в реабилитационном центре. Сейчас он остается парализованным с правой стороны и не может ходить.
В феврале 2014 года стало известно, что семья Абдусаламова подала иск на $100 млн к властям штата Нью-Йорк и руководству Атлетической комиссии штата. Семья обвиняла чиновников и медицинских работников в халатности, беспечности и непрофессиональном выполнении обязанностей, что привело к необратимым повреждениям головного мозга у боксера в результате полученной на ринге травмы. В иске говорилось, что в случае своевременной остановки боя травм можно было бы избежать.
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