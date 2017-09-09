Спецавиация готова обеспечить Москве хорошую погоду в День города

Спецавиация заступила на дежурство на случай непогоды в День города в столице. К вылету подготовлены 10 самолетов.
Планируется задействовать девять самолетов Ан-12 и Ан-26, а также один Як-42 Росгидромета, сообщает ТАСС.
По прогнозам синоптиков, дождя в субботу в Москве не ожидается, однако самолеты будут дежурить до полуночи. Разгон облаков, который специалисты называют засеиванием, осуществляется при помощи экологически чистых реагентов (йодистого серебра и мелкодисперсного цемента) на расстоянии до нескольких сотен километров от города.
Работа спецавиации не влияет на графики столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.
Традиционно облака над столицей разгоняют 1 мая, в День Победы, в День России и в День города.
Напомним, что в Москве в связи с празднованием 870-летия столицы начали перекрывать центральные улицы.
По прогнозам синоптиков, дождя в субботу в Москве не ожидается, однако самолеты будут дежурить до полуночи. Разгон облаков, который специалисты называют засеиванием, осуществляется при помощи экологически чистых реагентов (йодистого серебра и мелкодисперсного цемента) на расстоянии до нескольких сотен километров от города.
Работа спецавиации не влияет на графики столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.
Традиционно облака над столицей разгоняют 1 мая, в День Победы, в День России и в День города.
Напомним, что в Москве в связи с празднованием 870-летия столицы начали перекрывать центральные улицы.
Чем заняться в День города в МосквеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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