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  • 09.09, 05:47

    Спецавиация готова обеспечить Москве хорошую погоду в День города

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    Спецавиация готова обеспечить Москве хорошую погоду в День города

    Спецавиация готова обеспечить Москве хорошую погоду в День города

    Спецавиация заступила на дежурство на случай непогоды в День города в столице. К вылету подготовлены 10 самолетов.

    Планируется задействовать девять самолетов Ан-12 и Ан-26, а также один Як-42 Росгидромета, сообщает ТАСС.

    По прогнозам синоптиков, дождя в субботу в Москве не ожидается, однако самолеты будут дежурить до полуночи. Разгон облаков, который специалисты называют засеиванием, осуществляется при помощи экологически чистых реагентов (йодистого серебра и мелкодисперсного цемента) на расстоянии до нескольких сотен километров от города.

    смотретьПеред Днем города в Москве начали перекрывать центральные улицы
    Перед Днем города в Москве начали перекрывать центральные улицы
    Работа спецавиации не влияет на графики столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.

    Традиционно облака над столицей разгоняют 1 мая, в День Победы, в День России и в День города.

    Напомним, что в Москве в связи с празднованием 870-летия столицы начали перекрывать центральные улицы.
    Чем заняться в День города в МосквеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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