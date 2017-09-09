Роскомнадзор заблокировал пять крупных пиратских сайтов

Роскомнадзор сообщил о блокировке по решению Мосгорсуда пяти пиратских
интернет-ресурсов с многомиллионной посещаемостью.
Из сообщения Роскомнадзора: «В Роскомнадзор поступили решения Мосгорсуда о постоянной блокировке пяти пиратских интернет-ресурсов, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и (или) смежных прав. Решения приняты на основании заявления правообладателей ЗАО „С. Б. А. МЬЮЗИК ПАБЛИШИНГ“ и Warner Bros. Entertainment Inc».
В месяц эти ресурсы посещали от 254 тысяч до 18,5 миллиона интернет-пользователей, отмечает ведомство. К каким именно сайтам закрыт доступ, не уточняется.
За первое полугодие в Роскомнадзор поступило 76 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке в отношении 160 сайтов, которые нарушили авторские права.
В месяц эти ресурсы посещали от 254 тысяч до 18,5 миллиона интернет-пользователей, отмечает ведомство. К каким именно сайтам закрыт доступ, не уточняется.
За первое полугодие в Роскомнадзор поступило 76 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке в отношении 160 сайтов, которые нарушили авторские права.
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