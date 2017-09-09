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  • 09.09, 04:15

    Роскомнадзор заблокировал пять крупных пиратских сайтов

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    Роскомнадзор заблокировал пять крупных пиратских сайтов

    Роскомнадзор заблокировал пять крупных пиратских сайтов

    Роскомнадзор сообщил о блокировке по решению Мосгорсуда пяти пиратских интернет-ресурсов с многомиллионной посещаемостью.

    Из сообщения Роскомнадзора: «В Роскомнадзор поступили решения Мосгорсуда о постоянной блокировке пяти пиратских интернет-ресурсов, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и (или) смежных прав. Решения приняты на основании заявления правообладателей ЗАО „С. Б. А. МЬЮЗИК ПАБЛИШИНГ“ и Warner Bros. Entertainment Inc».

    В месяц эти ресурсы посещали от 254 тысяч до 18,5 миллиона интернет-пользователей, отмечает ведомство. К каким именно сайтам закрыт доступ, не уточняется.

    За первое полугодие в Роскомнадзор поступило 76 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке в отношении 160 сайтов, которые нарушили авторские права.

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