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  • 09.09, 04:15

    Путин поручил изучить случаи отказа крымчанам в российском гражданстве

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    Путин поручил изучить случаи отказа крымчанам в российском гражданстве

    Путин поручил изучить случаи отказа крымчанам в российском гражданстве

    Президент России Владимир Путин поручил проанализировать случаи отказа в предоставлении гражданства РФ лицам, проживающим в Крыму и Севастополе.

    Сделать это поручено правительству, МВД, МИДу, органам исполнительной власти Республики Крым и Севастополя при участии Верховного суда.

    Президент также поручил принять меры, направленные на исключение случаев необоснованного отказа в предоставлении гражданства РФ, на соблюдение установленных законодательством РФ сроков рассмотрения заявлений и принятия по ним решений, сообщает Кремль.

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