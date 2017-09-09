Путин поручил изучить случаи отказа крымчанам в российском гражданстве

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать случаи отказа в предоставлении гражданства РФ лицам, проживающим в Крыму и Севастополе.
Сделать это поручено правительству, МВД, МИДу, органам исполнительной власти Республики Крым и Севастополя при участии Верховного суда.
Президент также поручил принять меры, направленные на исключение случаев необоснованного отказа в предоставлении гражданства РФ, на соблюдение установленных законодательством РФ сроков рассмотрения заявлений и принятия по ним решений, сообщает Кремль.
Президент также поручил принять меры, направленные на исключение случаев необоснованного отказа в предоставлении гражданства РФ, на соблюдение установленных законодательством РФ сроков рассмотрения заявлений и принятия по ним решений, сообщает Кремль.
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