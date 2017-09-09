Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом на Колыме

Магаданские полицейские выясняют обстоятельства ДТП с четырьмя жертвами.
Автокатастрофа произошла в пятницу вечером в 60 километрах от поселка Омчак в труднодоступной местности. Водитель КамАЗа не справился с управлением, машина опрокинулась.
Погибли водитель грузовика и трое пассажиров, еще один человек пострадал.
Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УМВД по региону.
Погибли водитель грузовика и трое пассажиров, еще один человек пострадал.
Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УМВД по региону.
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