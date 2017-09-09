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  • 09.09, 04:15

    Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом на Колыме

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    Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом на Колыме

    Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом на Колыме

    Магаданские полицейские выясняют обстоятельства ДТП с четырьмя жертвами.

    Автокатастрофа произошла в пятницу вечером в 60 километрах от поселка Омчак в труднодоступной местности. Водитель КамАЗа не справился с управлением, машина опрокинулась.

    Погибли водитель грузовика и трое пассажиров, еще один человек пострадал.

    Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УМВД по региону.

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