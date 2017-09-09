На Солнце произошла новая крупная вспышка

Орбитальная Обсерватория солнечной динамики зафиксировала в пятницу вспышку на Солнце в том же районе, где в среду произошла самая мощная за последние годы вспышка.
Мощность вспышки, зафиксированной в среду, равнялась Х9.3. Новой вспышке присвоена категория М8.1, это в 10 раз меньше, чем вспышка категории Х.
Это уже шестая значительная по масштабам вспышка на Солнце за последние дни, передает ТАСС.
Ранее ученые рассказали о последствиях мощнейшей за 12 лет вспышки на Солнце.
Это уже шестая значительная по масштабам вспышка на Солнце за последние дни, передает ТАСС.
Ранее ученые рассказали о последствиях мощнейшей за 12 лет вспышки на Солнце.
После рекордной вспышки на Солнце земляне страдают от мощной магнитной бури. #мытаквидим pic.twitter.com/L7xmrprz6e— НТВ (@ntvru) 7 сентября 2017 г.
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