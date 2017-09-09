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  • 09.09, 01:13

    На Солнце произошла новая крупная вспышка

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    • Фото: nasa.gov
    На Солнце произошла новая крупная вспышка

    На Солнце произошла новая крупная вспышка

    На Солнце произошла новая крупная вспышка
  • Фото: nasa.gov

    • Орбитальная Обсерватория солнечной динамики зафиксировала в пятницу вспышку на Солнце в том же районе, где в среду произошла самая мощная за последние годы вспышка.

    Мощность вспышки, зафиксированной в среду, равнялась Х9.3. Новой вспышке присвоена категория М8.1, это в 10 раз меньше, чем вспышка категории Х.

    смотретьУченые рассказали, как повлияет вспышка на Солнце на здоровье землян
    Ученые рассказали, как повлияет вспышка на Солнце на здоровье землян
    Это уже шестая значительная по масштабам вспышка на Солнце за последние дни, передает ТАСС.

    Ранее ученые рассказали о последствиях мощнейшей за 12 лет вспышки на Солнце.


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