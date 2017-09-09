В Москве вручили премии лучшим YouTube-каналам страны

Ведущие видеоблогеры России и представители СМИ собрались в Москве на фестиваль
ВИДЕОPEOPLE-2017.
Андрей Класс, руководитель интернет-редакции НТВ: «НТВ в Интернете развивается достаточно стремительно. С 2015 года мы активно развиваемся на внешних площадках вне сайта и вне мобильного приложения, и это приносит свои плоды. Сейчас мы получили на YouTube „кнопку“ за миллион подписчиков, что было невероятно два года назад. В то же время в соцсетях великолепное вовлечение пользователей, наши материалы читают, мы экспериментируем с новыми форматами».
Напомним, что недавно YouTube-канал НТВ получил от YouTube награду за достижение планки в миллион подписчиков.
Премия ВИДЕОPEOPLE-2017 собрала ведущих видеоблогеров. Отвечая на вопрос, как добиться успеха на YouTube, ведущий «Дружко-шоу» Сергей Дружко посоветовал «быть искренним», а популярный видеоблогер Руслан Усачев рекомендовал «хайпить».
Напомним, что недавно YouTube-канал НТВ получил от YouTube награду за достижение планки в миллион подписчиков.
Премия ВИДЕОPEOPLE-2017 собрала ведущих видеоблогеров. Отвечая на вопрос, как добиться успеха на YouTube, ведущий «Дружко-шоу» Сергей Дружко посоветовал «быть искренним», а популярный видеоблогер Руслан Усачев рекомендовал «хайпить».
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