Взрыв автомобиля в Киеве попал на видео

В Киеве расследуют взрыв автомобиля, в результате которого погиб человек. Момент взрыва попал в объектив автомобильного видеорегистратора.
На записи слышен взрыв, видны языки пламени и разлетающиеся обломки машины.
В результате взрыва погиб водитель, пассажиры — женщина и ребенок — госпитализированы. Состояние женщины оценивается как тяжелое, у нее тяжелые травмы конечностей, ожоги. По предварительным данным, это известная на Украине модель, передает ТАСС.
Напомним, взрыв машины произошел вечером в пятницу в районе Бессарабской площади. Расследуется уголовное дело по статье «умышленное убийство».
В результате взрыва погиб водитель, пассажиры — женщина и ребенок — госпитализированы. Состояние женщины оценивается как тяжелое, у нее тяжелые травмы конечностей, ожоги. По предварительным данным, это известная на Украине модель, передает ТАСС.
Напомним, взрыв машины произошел вечером в пятницу в районе Бессарабской площади. Расследуется уголовное дело по статье «умышленное убийство».
Комментарии