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  • 08.09, 23:43
    Взрыв автомобиля в Киеве попал на видео. Украина, автомобили, взрывы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВзрыв автомобиля в Киеве попал на видео

    Взрыв автомобиля в Киеве попал на видео

    1 комментарий
    Взрыв автомобиля в Киеве попал на видео

    Взрыв автомобиля в Киеве попал на видео

    Взрыв автомобиля в Киеве попал на видео

      В Киеве расследуют взрыв автомобиля, в результате которого погиб человек. Момент взрыва попал в объектив автомобильного видеорегистратора.

      На записи слышен взрыв, видны языки пламени и разлетающиеся обломки машины.

      В результате взрыва погиб водитель, пассажиры — женщина и ребенок — госпитализированы. Состояние женщины оценивается как тяжелое, у нее тяжелые травмы конечностей, ожоги. По предварительным данным, это известная на Украине модель, передает ТАСС.

      Напомним, взрыв машины произошел вечером в пятницу в районе Бессарабской площади. Расследуется уголовное дело по статье «умышленное убийство».

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